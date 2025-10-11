إعلام إيراني يكشف حقيقة اغتيال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/إعلام-إيراني-يكشف-حقيقة-اغتيال-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قاآني-1105861969.html
إعلام إيراني يكشف حقيقة اغتيال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني
إعلام إيراني يكشف حقيقة اغتيال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل، أمس الجمعة، أنباء حول اغتيال قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء إسماعيل قاآني. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T05:21+0000
2025-10-11T05:21+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg
ونفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية هذه الأنباء، التي أشارت إلى أنها تابعة لحسابات مرتبطة بإسرائيل، مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة.وذكرت الوكالة أن "الشائعات المنتشرة عبر حسابات افتراضية تابعة للكيان الصهيوني بشأن اغتيال قاآني لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها "تندرج في إطار حملة دعائية مضللة".وسبق أن طالت قائد "فيلق القدس"، اللواء إسماعيل قاآني، العديد من الشائعات حول مقتله منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" قبل عامين، وكان آخرها في شهر يونيو/ حزيران 2025، عندما تعرضت طهران لغارات إسرائيلية.وكان قاآني علّق على هذه المزاعم في مقابلة صحفية قبل أيام، قائلا: "الكيان الصهيوني ينشر أخبارا عن اغتيالي ليدفع الأصدقاء إلى الاتصال بي بدافع القلق، ومن خلال ذلك يحاول تحديد موقعي بدقة".
https://sarabic.ae/20251003/قائد-فيلق-القدس-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-اغتيال-نصر-الله-ودور-حزب-الله-في-7-أكتوبر-1105592894.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a1d9c0b7e6a372e3a86a741955d8f20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام إيراني يكشف حقيقة اغتيال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني

05:21 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل، أمس الجمعة، أنباء حول اغتيال قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء إسماعيل قاآني.
ونفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية هذه الأنباء، التي أشارت إلى أنها تابعة لحسابات مرتبطة بإسرائيل، مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة.
وذكرت الوكالة أن "الشائعات المنتشرة عبر حسابات افتراضية تابعة للكيان الصهيوني بشأن اغتيال قاآني لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها "تندرج في إطار حملة دعائية مضللة".
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر
3 أكتوبر, 19:30 GMT
وسبق أن طالت قائد "فيلق القدس"، اللواء إسماعيل قاآني، العديد من الشائعات حول مقتله منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" قبل عامين، وكان آخرها في شهر يونيو/ حزيران 2025، عندما تعرضت طهران لغارات إسرائيلية.
وكان قاآني علّق على هذه المزاعم في مقابلة صحفية قبل أيام، قائلا: "الكيان الصهيوني ينشر أخبارا عن اغتيالي ليدفع الأصدقاء إلى الاتصال بي بدافع القلق، ومن خلال ذلك يحاول تحديد موقعي بدقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала