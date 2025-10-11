https://sarabic.ae/20251011/إعلام-إيراني-يكشف-حقيقة-اغتيال-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قاآني-1105861969.html
إعلام إيراني يكشف حقيقة اغتيال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني
إعلام إيراني يكشف حقيقة اغتيال قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني
تداولت مواقع التواصل، أمس الجمعة، أنباء حول اغتيال قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء إسماعيل قاآني. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
ونفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية هذه الأنباء، التي أشارت إلى أنها تابعة لحسابات مرتبطة بإسرائيل، مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة.وذكرت الوكالة أن "الشائعات المنتشرة عبر حسابات افتراضية تابعة للكيان الصهيوني بشأن اغتيال قاآني لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها "تندرج في إطار حملة دعائية مضللة".وسبق أن طالت قائد "فيلق القدس"، اللواء إسماعيل قاآني، العديد من الشائعات حول مقتله منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" قبل عامين، وكان آخرها في شهر يونيو/ حزيران 2025، عندما تعرضت طهران لغارات إسرائيلية.وكان قاآني علّق على هذه المزاعم في مقابلة صحفية قبل أيام، قائلا: "الكيان الصهيوني ينشر أخبارا عن اغتيالي ليدفع الأصدقاء إلى الاتصال بي بدافع القلق، ومن خلال ذلك يحاول تحديد موقعي بدقة".
