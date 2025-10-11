https://sarabic.ae/20251011/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-1105860510.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T00:43+0000
2025-10-11T00:43+0000
2025-10-11T00:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105538388_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_7865a0cfd8a2bc6d87f67f275df77456.jpg
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "سجلت الممثلية واقعة قصف واحدة من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... واحدة على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه مقذوفا واحدا.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. يذكر في اليوم السابق، أنه لم يتم تسجيل أي واقعة قصف .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sarabic.ae/20251007/إصابة-مدني-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1105706227.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105538388_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6586747bf5588e8a13a9dc8fd6bed29b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "سجلت الممثلية واقعة قصف واحدة
من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... واحدة على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه مقذوفا واحدا.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. يذكر في اليوم السابق، أنه لم يتم تسجيل أي واقعة قصف .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.