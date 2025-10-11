انطلاق وشيك لنظام أوروبي جديد للسفر يلغي الحاجة إلى ختم جواز السفر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/انطلاق-وشيك-لنظام-أوروبي-جديد-للسفر-يلغي-الحاجة-لختم-جواز-السفر-1105880880.html
انطلاق وشيك لنظام أوروبي جديد للسفر يلغي الحاجة إلى ختم جواز السفر
انطلاق وشيك لنظام أوروبي جديد للسفر يلغي الحاجة إلى ختم جواز السفر
سبوتنيك عربي
تبدأ دول الاتحاد الأوروبي، غدا الأحد، تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (أي أي إس)، الذي يمثل تحولًا جذريًا في آلية عبور المسافرين من خارج الاتحاد... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T15:13+0000
2025-10-11T15:13+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
أوربا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105881028_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_6ffedeb383d274edd4d2a28beab0dc20.jpg
ويهدف النظام الجديد إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمن الحدودي عبر تسجيل دخول وخروج الزوار رقميًا، بالاعتماد على البيانات الـ"بيومترية" مثل بصمات الأصابع والصورة الشخصية، بدلًا من الأختام اليدوية التقليدية على جوازات السفر.ولن يطلب من المسافرين أي تسجيل مسبق، إذ ستجمع بياناتهم الـ"بيومترية" عند أول دخول لهم إلى منطقة "شنغن" بعد بدء العمل بالنظام، الذي سيطبق بشكل تدريجي على مدى 6 أشهر ليُصبح ساريا بالكامل في 10 أبريل/ نيسان عام 2026.ويمهّد نظام "أي أي إس" الطريق لإطلاق مشروع أوسع هو نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي "أي تي أي أس"، المقرر تفعيله في الربع الأخير من عام 2026، بعد سلسلة من التأجيلات منذ الموعد الأصلي عام 2020.
https://sarabic.ae/20250921/وزارة-الطيران-المصرية-هجوم-سيبراني-على-مطارات-أوروبية-أدى-إلى-تأخير-وصول-الرحلات-الجوية-1105092949.html
أوربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105881028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_415b2383217181b2186d55ebec4ffab1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أوربا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أوربا

انطلاق وشيك لنظام أوروبي جديد للسفر يلغي الحاجة إلى ختم جواز السفر

15:13 GMT 11.10.2025
© Photo / unsplash/Phil Mosleyمطار
مطار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Photo / unsplash/Phil Mosley
تابعنا عبر
تبدأ دول الاتحاد الأوروبي، غدا الأحد، تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (أي أي إس)، الذي يمثل تحولًا جذريًا في آلية عبور المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى منطقة "شنغن".
ويهدف النظام الجديد إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمن الحدودي عبر تسجيل دخول وخروج الزوار رقميًا، بالاعتماد على البيانات الـ"بيومترية" مثل بصمات الأصابع والصورة الشخصية، بدلًا من الأختام اليدوية التقليدية على جوازات السفر.

وسيطبق النظام في 25 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا، في حين ستواصل إيرلندا وقبرص استخدام أساليب التفتيش اليدوي مؤقتًا.

مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
21 سبتمبر, 09:20 GMT
ولن يطلب من المسافرين أي تسجيل مسبق، إذ ستجمع بياناتهم الـ"بيومترية" عند أول دخول لهم إلى منطقة "شنغن" بعد بدء العمل بالنظام، الذي سيطبق بشكل تدريجي على مدى 6 أشهر ليُصبح ساريا بالكامل في 10 أبريل/ نيسان عام 2026.
ويمهّد نظام "أي أي إس" الطريق لإطلاق مشروع أوسع هو نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي "أي تي أي أس"، المقرر تفعيله في الربع الأخير من عام 2026، بعد سلسلة من التأجيلات منذ الموعد الأصلي عام 2020.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала