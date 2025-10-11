https://sarabic.ae/20251011/انطلاق-وشيك-لنظام-أوروبي-جديد-للسفر-يلغي-الحاجة-لختم-جواز-السفر-1105880880.html
انطلاق وشيك لنظام أوروبي جديد للسفر يلغي الحاجة إلى ختم جواز السفر
تبدأ دول الاتحاد الأوروبي، غدا الأحد، تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (أي أي إس)، الذي يمثل تحولًا جذريًا في آلية عبور المسافرين من خارج الاتحاد...
ويهدف النظام الجديد إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمن الحدودي عبر تسجيل دخول وخروج الزوار رقميًا، بالاعتماد على البيانات الـ"بيومترية" مثل بصمات الأصابع والصورة الشخصية، بدلًا من الأختام اليدوية التقليدية على جوازات السفر.ولن يطلب من المسافرين أي تسجيل مسبق، إذ ستجمع بياناتهم الـ"بيومترية" عند أول دخول لهم إلى منطقة "شنغن" بعد بدء العمل بالنظام، الذي سيطبق بشكل تدريجي على مدى 6 أشهر ليُصبح ساريا بالكامل في 10 أبريل/ نيسان عام 2026.ويمهّد نظام "أي أي إس" الطريق لإطلاق مشروع أوسع هو نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي "أي تي أي أس"، المقرر تفعيله في الربع الأخير من عام 2026، بعد سلسلة من التأجيلات منذ الموعد الأصلي عام 2020.
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أوربا
تبدأ دول الاتحاد الأوروبي، غدا الأحد، تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (أي أي إس)، الذي يمثل تحولًا جذريًا في آلية عبور المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى منطقة "شنغن".
ويهدف النظام الجديد إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمن الحدودي عبر تسجيل دخول وخروج الزوار رقميًا، بالاعتماد على البيانات الـ"بيومترية" مثل بصمات الأصابع والصورة الشخصية، بدلًا من الأختام اليدوية التقليدية على جوازات السفر.
وسيطبق النظام في 25 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا، في حين ستواصل إيرلندا وقبرص استخدام أساليب التفتيش اليدوي مؤقتًا.
ولن يطلب من المسافرين أي تسجيل مسبق، إذ ستجمع بياناتهم الـ"بيومترية" عند أول دخول لهم إلى منطقة "شنغن" بعد بدء العمل بالنظام، الذي سيطبق بشكل تدريجي على مدى 6 أشهر ليُصبح ساريا بالكامل في 10 أبريل/ نيسان عام 2026.
ويمهّد نظام "أي أي إس" الطريق لإطلاق مشروع أوسع هو نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي "أي تي أي أس"، المقرر تفعيله في الربع الأخير من عام 2026، بعد سلسلة من التأجيلات منذ الموعد الأصلي عام 2020.