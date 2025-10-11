https://sarabic.ae/20251011/دولة-عربية-تعلن-احتلالها-المرتبة-الثالثة-عالميا-في-جهود-التصدي-للمخدرات-1105868603.html
دولة عربية تعلن احتلالها المرتبة الثالثة عالميا في جهود التصدي للمخدرات
أكدت دولة عربية إحرازها تقدما لافتا في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة الثالثة عالميا في حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة وفق تصنيف دولي.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، العميد زياد خلف، أمس الجمعة، إن "الجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والإشراف المباشر لوزير الداخلية، أسفرت عن إنجازات أمنية مهمة، منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها".وأضاف أن "هذه الإنجازات تشمل الضبطيات الكبيرة للمواد المخدرة والأحكام القضائية الصارمة بحق كبار تجار المخدرات، الذين كانوا يستوردون المخدرات إلى البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد أن "المديرية تواصل حربها ضد تجار المخدرات داخليا وخارجيا، من خلال عمليات نوعية بالتعاون مع الجهات الدولية"، مشيرا إلى أن "العراق صنّف في تقرير دولي بالمرتبة الثالثة عالميا، ووصفه معهد "نيو لاينز" بأنه زعيم إقليمي في مكافحة المخدرات".وشدد على أن "مكافحة المخدرات جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا واسعا، وقد عززت المديرية تعاونها مع مختلف الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة الشبكات الإجرامية".
العراق
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، العميد زياد خلف، أمس الجمعة، إن "الجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والإشراف المباشر لوزير الداخلية، أسفرت عن إنجازات أمنية مهمة، منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها".
وأضاف أن "هذه الإنجازات تشمل الضبطيات الكبيرة للمواد المخدرة والأحكام القضائية الصارمة بحق كبار تجار المخدرات، الذين كانوا يستوردون المخدرات إلى البلاد"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأوضح، العميد زياد خلف، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية تمكنت منذ عام عام 2023 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025 من ضبط أكثر من 13 طنا من المواد المخدرة، مقارنة بثلاثة أطنان فقط خلال الأربع سنوات التي سبقت عام 2023".
وأكد أن "المديرية تواصل حربها ضد تجار المخدرات داخليا وخارجيا، من خلال عمليات نوعية بالتعاون مع الجهات الدولية"، مشيرا إلى أن "العراق صنّف في تقرير دولي بالمرتبة الثالثة عالميا، ووصفه معهد "نيو لاينز" بأنه زعيم إقليمي في مكافحة المخدرات".
وشدد على أن "مكافحة المخدرات جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا واسعا، وقد عززت المديرية تعاونها مع مختلف الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة الشبكات الإجرامية".