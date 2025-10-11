دولة عربية تعلن احتلالها المرتبة الثالثة عالميا في جهود التصدي للمخدرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية تعلن احتلالها المرتبة الثالثة عالميا في جهود التصدي للمخدرات
دولة عربية تعلن احتلالها المرتبة الثالثة عالميا في جهود التصدي للمخدرات
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية إحرازها تقدما لافتا في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة الثالثة عالميا في حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة وفق تصنيف دولي. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، العميد زياد خلف، أمس الجمعة، إن "الجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والإشراف المباشر لوزير الداخلية، أسفرت عن إنجازات أمنية مهمة، منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها".وأضاف أن "هذه الإنجازات تشمل الضبطيات الكبيرة للمواد المخدرة والأحكام القضائية الصارمة بحق كبار تجار المخدرات، الذين كانوا يستوردون المخدرات إلى البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد أن "المديرية تواصل حربها ضد تجار المخدرات داخليا وخارجيا، من خلال عمليات نوعية بالتعاون مع الجهات الدولية"، مشيرا إلى أن "العراق صنّف في تقرير دولي بالمرتبة الثالثة عالميا، ووصفه معهد "نيو لاينز" بأنه زعيم إقليمي في مكافحة المخدرات".وشدد على أن "مكافحة المخدرات جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا واسعا، وقد عززت المديرية تعاونها مع مختلف الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة الشبكات الإجرامية".
العراق
تابعنا عبر
أكدت دولة عربية إحرازها تقدما لافتا في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة الثالثة عالميا في حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة وفق تصنيف دولي.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، العميد زياد خلف، أمس الجمعة، إن "الجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والإشراف المباشر لوزير الداخلية، أسفرت عن إنجازات أمنية مهمة، منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها".
وأضاف أن "هذه الإنجازات تشمل الضبطيات الكبيرة للمواد المخدرة والأحكام القضائية الصارمة بحق كبار تجار المخدرات، الذين كانوا يستوردون المخدرات إلى البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح، العميد زياد خلف، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية تمكنت منذ عام عام 2023 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025 من ضبط أكثر من 13 طنا من المواد المخدرة، مقارنة بثلاثة أطنان فقط خلال الأربع سنوات التي سبقت عام 2023".
وأكد أن "المديرية تواصل حربها ضد تجار المخدرات داخليا وخارجيا، من خلال عمليات نوعية بالتعاون مع الجهات الدولية"، مشيرا إلى أن "العراق صنّف في تقرير دولي بالمرتبة الثالثة عالميا، ووصفه معهد "نيو لاينز" بأنه زعيم إقليمي في مكافحة المخدرات".
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
اقتراح إيراني بتشكيل مركز عمليات مشتركة حدودي مع العراق لمكافحة المخدرات
11 سبتمبر, 12:13 GMT
وشدد على أن "مكافحة المخدرات جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا واسعا، وقد عززت المديرية تعاونها مع مختلف الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة الشبكات الإجرامية".
