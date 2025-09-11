https://sarabic.ae/20250911/اقتراح-إيراني-بتشكيل-مركز-عمليات-مشتركة-حدودي-مع-العراق-لمكافحة-المخدرات-1104742425.html
اقتراح إيراني بتشكيل مركز عمليات مشتركة حدودي مع العراق لمكافحة المخدرات
اقترح ممثل الرئيس الإيراني أمين عام لجنة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، تشكيل مركز حدودي للعمليات المشتركة لمكافحة المخدرات مع العراق. 11.09.2025
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن حسين ذو الفقاري قد شدد على ضرورة التعاون بين إيران والعراق لمواجهة آفة المخدرات، وهو ما صرح به المسؤول الإيراني خلال زيارته للعاصمة بغداد للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين.وجاءت زيارة ذو الفقاري بدعوة من وزير الصحة العراقي الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق.أكد ممثل الرئيس الإيراني أن ظاهرة المخدرات أصبحت مقيتة، وتستهدف الأمن القومي للبلدين وسلامة المجتمع خاصة الشباب كما تستنزف الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين.ودعا ذو الفقاري إلى تعزيز التعاون الاستخباري والعملاني على المستوى الاستراتيجي بين البلدين، واقترح تشكيل "وحدة/مركز عمليات مشتركة حدودي" بمشاركة الدولتين لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المشتركة بسرعة ودقة أكبر.وأشار إلى استعداد إيران لإقامة دورات تدريبية تخصصية لكادر حرس الحدود ومنتسبي مكافحة المخدرات والقضاة في البلدين في مجالات من مثل الأساليب الحديثة لكشف المخدرات ومواجهة الاتجار الممنهج لها وغسيل الأموال.كما أعلن ممثل الرئيس الإيراني أمين عام لجنة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، استعداد بلاده للإفادة من خبرات المدربين والمتخصصين العراقيين في هذا المجال.
