https://sarabic.ae/20250911/اقتراح-إيراني-بتشكيل-مركز-عمليات-مشتركة-حدودي-مع-العراق-لمكافحة-المخدرات-1104742425.html
اقتراح إيراني بتشكيل مركز عمليات مشتركة حدودي مع العراق لمكافحة المخدرات
اقتراح إيراني بتشكيل مركز عمليات مشتركة حدودي مع العراق لمكافحة المخدرات
سبوتنيك عربي
اقترح ممثل الرئيس الإيراني أمين عام لجنة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، تشكيل مركز حدودي للعمليات المشتركة لمكافحة المخدرات مع العراق. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T12:13+0000
2025-09-11T12:13+0000
إيران
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103605907_0:38:2214:1283_1920x0_80_0_0_427999535e358d596f6942ec822b4240.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن حسين ذو الفقاري قد شدد على ضرورة التعاون بين إيران والعراق لمواجهة آفة المخدرات، وهو ما صرح به المسؤول الإيراني خلال زيارته للعاصمة بغداد للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين.وجاءت زيارة ذو الفقاري بدعوة من وزير الصحة العراقي الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق.أكد ممثل الرئيس الإيراني أن ظاهرة المخدرات أصبحت مقيتة، وتستهدف الأمن القومي للبلدين وسلامة المجتمع خاصة الشباب كما تستنزف الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين.ودعا ذو الفقاري إلى تعزيز التعاون الاستخباري والعملاني على المستوى الاستراتيجي بين البلدين، واقترح تشكيل "وحدة/مركز عمليات مشتركة حدودي" بمشاركة الدولتين لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المشتركة بسرعة ودقة أكبر.وأشار إلى استعداد إيران لإقامة دورات تدريبية تخصصية لكادر حرس الحدود ومنتسبي مكافحة المخدرات والقضاة في البلدين في مجالات من مثل الأساليب الحديثة لكشف المخدرات ومواجهة الاتجار الممنهج لها وغسيل الأموال.كما أعلن ممثل الرئيس الإيراني أمين عام لجنة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، استعداد بلاده للإفادة من خبرات المدربين والمتخصصين العراقيين في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20250908/اتفاق-عراقي-إيراني-للارتقاء-بعمل-المنافذ-الحدودية-1104626669.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103605907_185:0:2137:1464_1920x0_80_0_0_4b6332e2561b27da93889bb4560fc965.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار
إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار

اقتراح إيراني بتشكيل مركز عمليات مشتركة حدودي مع العراق لمكافحة المخدرات

12:13 GMT 11.09.2025
© AP Photo / NABIL AL-JURANIالحدود العراقية الإيرانية
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / NABIL AL-JURANI
تابعنا عبر
اقترح ممثل الرئيس الإيراني أمين عام لجنة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، تشكيل مركز حدودي للعمليات المشتركة لمكافحة المخدرات مع العراق.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن حسين ذو الفقاري قد شدد على ضرورة التعاون بين إيران والعراق لمواجهة آفة المخدرات، وهو ما صرح به المسؤول الإيراني خلال زيارته للعاصمة بغداد للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين.
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
اتفاق عراقي إيراني للارتقاء بعمل المنافذ الحدودية
8 سبتمبر, 12:48 GMT
وجاءت زيارة ذو الفقاري بدعوة من وزير الصحة العراقي الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق.
أكد ممثل الرئيس الإيراني أن ظاهرة المخدرات أصبحت مقيتة، وتستهدف الأمن القومي للبلدين وسلامة المجتمع خاصة الشباب كما تستنزف الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين.
ودعا ذو الفقاري إلى تعزيز التعاون الاستخباري والعملاني على المستوى الاستراتيجي بين البلدين، واقترح تشكيل "وحدة/مركز عمليات مشتركة حدودي" بمشاركة الدولتين لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المشتركة بسرعة ودقة أكبر.
وأشار إلى استعداد إيران لإقامة دورات تدريبية تخصصية لكادر حرس الحدود ومنتسبي مكافحة المخدرات والقضاة في البلدين في مجالات من مثل الأساليب الحديثة لكشف المخدرات ومواجهة الاتجار الممنهج لها وغسيل الأموال.
كما أعلن ممثل الرئيس الإيراني أمين عام لجنة مكافحة المخدرات، حسين ذو الفقاري، استعداد بلاده للإفادة من خبرات المدربين والمتخصصين العراقيين في هذا المجال.
