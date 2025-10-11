https://sarabic.ae/20251011/رئيس-مدغشقر-يغادر-العاصمة-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-1105888265.html

رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات

رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية أن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، غادر العاصمة أنتاناناريفو، اليوم السبت، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T20:40+0000

2025-10-11T20:40+0000

2025-10-11T20:40+0000

أخبار مدغشقر

أخبار العالم الآن

حول العالم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105429951_0:16:680:399_1920x0_80_0_0_d5bb00a6ee4d96ae9de8d6cd599cd9ab.jpg

وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وحدة "كابسات" التابعة للجيش، المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد، رفضت أوامر تقضي بإطلاق النار على المتظاهرين، داعية بقية الأجهزة الأمنية إلى "عدم تنفيذ أوامر غير قانونية والوقوف إلى جانب الشعب".واندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجا على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلا أن وزارة الخارجية في مدغشقر، نفت هذه الأرقام، دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.

https://sarabic.ae/20210722/محاولة-لاغتيال-رئيس-مدغشقر-واعتقال-مشتبه-بهم-1049628415.html

https://sarabic.ae/20230825/مدغشقر-مصرع-12-شخصا-على-الأقل-بتدافع-عند-ملعب-في-العاصمة-1080424140.html

أخبار مدغشقر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مدغشقر, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم