رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات
11.10.2025
وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وحدة "كابسات" التابعة للجيش، المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد، رفضت أوامر تقضي بإطلاق النار على المتظاهرين، داعية بقية الأجهزة الأمنية إلى "عدم تنفيذ أوامر غير قانونية والوقوف إلى جانب الشعب".واندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجا على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلا أن وزارة الخارجية في مدغشقر، نفت هذه الأرقام، دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.
أفادت تقارير إعلامية أن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، غادر العاصمة أنتاناناريفو، اليوم السبت، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه.
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن راجولينا الذي يواجه ضغوطا متزايدة بعد احتجاجات حاشدة، غادر المدينة بعد تزايد الغضب الشعبي ورفض الجيش تنفيذ أوامر قمع المتظاهرين.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وحدة "كابسات" التابعة للجيش، المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد، رفضت أوامر تقضي بإطلاق النار على المتظاهرين، داعية بقية الأجهزة الأمنية إلى "عدم تنفيذ أوامر غير قانونية والوقوف إلى جانب الشعب
".
وبيّنت أن "المتظاهرين نجحوا بمساعدة عناصر من وحدة "كابسات"، في الوصول إلى ساحة 13 مايو، في قلب العاصمة"، وهي ساحة ذات رمزية سياسية كبيرة، حيث شهدت تغيرات سلطوية بارزة منذ سبعينيات القرن الماضي.
واندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجا على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس
.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن راجولينا حل الحكومة في محاولة لامتصاص غضب المحتجين، إلا أن المتظاهرين اعتبروا الخطوة "غير كافية"، وأعلنوا لاحقًا تشكيل "لجنة تنسيق النضال"، وتضم ممثلين عن "جيل زد" والمجتمع المدني ومستشارين بلديين بهدف تنظيم المرحلة الأخيرة من التظاهرات.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلا أن وزارة الخارجية في مدغشقر، نفت هذه الأرقام، دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.