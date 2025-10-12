الحكومة البريطانية تطلب من الجامعات اتخاذ إجراءات ضد معاداة السامية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/الحكومة-البريطانية-تطلب-من-الجامعات-اتخاذ-إجراءات-ضد-معاداة-السامية-1105891435.html
الحكومة البريطانية تطلب من الجامعات اتخاذ إجراءات ضد معاداة السامية
الحكومة البريطانية تطلب من الجامعات اتخاذ إجراءات ضد معاداة السامية
سبوتنيك عربي
قالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إنه يجب على الجامعات اتخاذ إجراءات أقوى لحماية الطلاب اليهود، وذلك بعد هجوم على كنيس يهودي في شمال إنجلترا أسفر عن سقوط... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T03:30+0000
2025-10-12T03:30+0000
العالم
بريطانيا
معاداة السامية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105891278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eda9f7de0c0b68a9b06fe0cc24e0c3b2.jpg
وأضافت الحكومة، أنه يجب أن يكون الشباب مجهزين لرصد المعلومات المضللة على الإنترنت والتصدي لها، وحثت الجامعات على استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة الكراهية والانقسام.وأضافت "لذلك أنا واضحة، المسؤولية تقع على عاتق الجامعات عندما يتعلق الأمر بتخليص حرمها الجامعي من الكراهية، ولديها دعمي الكامل لاستخدام صلاحياتها للقيام بذلك".في 2 أكتوبر/تشرين الأول، دهس بريطاني من أصل سوري المارة بسيارة ثم بدأ بطعن عدة أشخاص في يوم الغفران، أقدس أيام التقويم اليهودي، خارج كنيس هيتون بارك في مانشستر. ولقي رجلان حتفهما في الهجوم.في أعقاب الهجوم، كتبت فيليبسون إلى نواب رؤساء الجامعات تحثهم على اتخاذ "خطوات عملية ومتناسبة" لضمان بقاء الجامعات أماكن آمنة.وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس الماضي، أن اليهود عانوا من أعلى معدل لجرائم الكراهية الدينية في إنجلترا وويلز في العام المنتهي في مارس/آذار.كما كانت هناك أيضا زيادة في الحوادث المعادية للسامية التي تم الإبلاغ عنها في حرم الجامعات الأمريكية، وسط التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة.وهددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وتقول إن الجامعات سمحت بمظاهر معاداة السامية.
https://sarabic.ae/20251012/واشنطن-تهدد-بوقف-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-لندن-بسبب-قضية-تجسس-صينية-مزعومة-1105891018.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105891278_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_3a5ce8a95d5dcaed549902b43d792fc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, معاداة السامية
العالم, بريطانيا, معاداة السامية

الحكومة البريطانية تطلب من الجامعات اتخاذ إجراءات ضد معاداة السامية

03:30 GMT 12.10.2025
© AP Photo / Kin Cheungمتظاهرون يجتمعون في ساحة البرلمان ويرفعون أعلام فلسطين، لندن، الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025.
متظاهرون يجتمعون في ساحة البرلمان ويرفعون أعلام فلسطين، لندن، الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
قالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إنه يجب على الجامعات اتخاذ إجراءات أقوى لحماية الطلاب اليهود، وذلك بعد هجوم على كنيس يهودي في شمال إنجلترا أسفر عن سقوط قتلى ووسط مخاوف بشأن معاداة السامية في الجامعات في بريطانيا والولايات المتحدة.
وأضافت الحكومة، أنه يجب أن يكون الشباب مجهزين لرصد المعلومات المضللة على الإنترنت والتصدي لها، وحثت الجامعات على استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة الكراهية والانقسام.
وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون في بيان، "حالة واحدة من الإساءات المعادية للسامية هي أكثر من اللازم".
وأضافت "لذلك أنا واضحة، المسؤولية تقع على عاتق الجامعات عندما يتعلق الأمر بتخليص حرمها الجامعي من الكراهية، ولديها دعمي الكامل لاستخدام صلاحياتها للقيام بذلك".
في 2 أكتوبر/تشرين الأول، دهس بريطاني من أصل سوري المارة بسيارة ثم بدأ بطعن عدة أشخاص في يوم الغفران، أقدس أيام التقويم اليهودي، خارج كنيس هيتون بارك في مانشستر. ولقي رجلان حتفهما في الهجوم.
في أعقاب الهجوم، كتبت فيليبسون إلى نواب رؤساء الجامعات تحثهم على اتخاذ "خطوات عملية ومتناسبة" لضمان بقاء الجامعات أماكن آمنة.
تتطلب القواعد الجديدة التي تم تطبيقها في أغسطس/آب الماضي، أن يكون لدى المؤسسات التعليمية سياسات واضحة وآليات إبلاغ لمواجهة التحرش بجميع أنواعه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس الماضي، أن اليهود عانوا من أعلى معدل لجرائم الكراهية الدينية في إنجلترا وويلز في العام المنتهي في مارس/آذار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية مزعومة
01:14 GMT
كما كانت هناك أيضا زيادة في الحوادث المعادية للسامية التي تم الإبلاغ عنها في حرم الجامعات الأمريكية، وسط التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة.
وهددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وتقول إن الجامعات سمحت بمظاهر معاداة السامية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала