https://sarabic.ae/20251012/واشنطن-تهدد-بوقف-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-لندن-بسبب-قضية-تجسس-صينية-مزعومة-1105891018.html
واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية مزعومة
واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية مزعومة
سبوتنيك عربي
هددت الولايات المتحدة بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة عقب إسقاط التهم الموجهة ضد بريطانيين في قضية تجسس مزعومة لصالح الصين، وفقا لما... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T01:14+0000
2025-10-12T01:14+0000
ترامب
بريطانيا
معلومات استخباراتية
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_356efac75a25f505ac7663004c4d49c0.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن عدم مقاضاة جاسوسين صينيين مزعومين يُهدد بتقويض العلاقة الخاصة، وقد يُعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر.وأُسقطت التهم الموجهة إليهما بشكل غير متوقع في سبتمبر/أيلول 2025.ويُعزى ذلك إلى فشل المدعي العام في الحصول على أدلة كافية على أن الصين تُشكّل تهديدًا للأمن القومي البريطاني.صرح مكتب ستارمر سابقًا بأنه لا الوزراء ولا غيرهم من المسؤولين ساهموا في إسقاط القضية.اندلعت فضيحة اتهام بريطانيين اثنين بالتجسس لصالح الصين على خلفية مساعي الحكومة البريطانية الحالية لتحسين العلاقات مع بكين، والمباحثات حول السماح ببناء مبنى جديد للسفارة الصينية في شرق لندن، وقد سبق لعدد من كبار المسؤولين البريطانيين زيارة الصين، ومن المقرر أن يزور ستارمر البلاد مطلع عام 2026.
https://sarabic.ae/20251006/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تكشف-مخططا-بريطانيا-لتنفيذ-استفزاز-على-ميناء-أوروبي-1105675432.html
بريطانيا
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_bacda9a6ec2b5bebe2fdeb21261eda4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, بريطانيا, معلومات استخباراتية, العالم, الصين
ترامب, بريطانيا, معلومات استخباراتية, العالم, الصين

واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية مزعومة

01:14 GMT 12.10.2025
© AP Photo / Leon Nealالرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلان النظرات أثناء مصافحتهما خلال مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
هددت الولايات المتحدة بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة عقب إسقاط التهم الموجهة ضد بريطانيين في قضية تجسس مزعومة لصالح الصين، وفقا لما ذكرته صحيفة التايمز نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن عدم مقاضاة جاسوسين صينيين مزعومين يُهدد بتقويض العلاقة الخاصة، وقد يُعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر.
وُجّهت التهم ضد البريطانيين كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، المشتبه بهما بالتجسس لصالح الصين، لأول مرة في عام 2023، على الرغم من أنهما نفيا ارتكاب أي مخالفات.
وأُسقطت التهم الموجهة إليهما بشكل غير متوقع في سبتمبر/أيلول 2025.
ويُعزى ذلك إلى فشل المدعي العام في الحصول على أدلة كافية على أن الصين تُشكّل تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
صرح مكتب ستارمر سابقًا بأنه لا الوزراء ولا غيرهم من المسؤولين ساهموا في إسقاط القضية.
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
6 أكتوبر, 11:07 GMT
اندلعت فضيحة اتهام بريطانيين اثنين بالتجسس لصالح الصين على خلفية مساعي الحكومة البريطانية الحالية لتحسين العلاقات مع بكين، والمباحثات حول السماح ببناء مبنى جديد للسفارة الصينية في شرق لندن، وقد سبق لعدد من كبار المسؤولين البريطانيين زيارة الصين، ومن المقرر أن يزور ستارمر البلاد مطلع عام 2026.
