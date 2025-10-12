https://sarabic.ae/20251012/ترامب-يعلق-بشأن-النزاع-التجاري-مع-الصين---1105917218.html

ترامب يعلق بشأن النزاع التجاري مع الصين

ترامب يعلق بشأن النزاع التجاري مع الصين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا داعي للقلق وأن "كل شيء سيكون على ما يرام"، فيما يتعلق بتجدد النزاع التجاري مع الصين، موضحا أن واشنطن ترغب في مساعدة... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T18:21+0000

2025-10-12T18:21+0000

2025-10-12T18:21+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg

وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، "لا داعي للقلق بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام. لقد مر الرئيس شي بلحظة صعبة إنه لا يريد الركود لبلاده، وأيا أيضًا لا أرغب في ذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الضرر بها".وقال غرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "بمجرد علمنا بهذا من مصادر عامة، تواصلنا مع الجانب الصيني لاقتراح إجراء مكالمة هاتفية، إلا أنهم أرجأوها".ودعت الصين واشنطن، اليوم الأحد، إلى تصحيح أخطائها "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك، مبررا القرار بما وصفه بـ"الموقف التجاري العدواني" لبكين.واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية تمثل "نموذجا واضحًا لازدواجية المعايير"، داعية واشنطن إلى معالجة الخلافات بطريقة سليمة والحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20251012/واشنطن-طلبنا-من-الصين-إجراء-مكالمة-هاتفية-بعد-فرضهم-رسوما-جمركية-لكن-بكين-أجلتها-1105913539.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية