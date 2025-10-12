عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلق بشأن النزاع التجاري مع الصين
ترامب يعلق بشأن النزاع التجاري مع الصين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا داعي للقلق وأن "كل شيء سيكون على ما يرام"، فيما يتعلق بتجدد النزاع التجاري مع الصين، موضحا أن واشنطن ترغب في مساعدة... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا داعي للقلق وأن "كل شيء سيكون على ما يرام"، فيما يتعلق بتجدد النزاع التجاري مع الصين، موضحا أن واشنطن ترغب في مساعدة بكين وليس إلحاق الضرر بها.
وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، "لا داعي للقلق بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام. لقد مر الرئيس شي بلحظة صعبة إنه لا يريد الركود لبلاده، وأيا أيضًا لا أرغب في ذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الضرر بها".

صرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، بأن الولايات المتحدة عرضت إجراء مكالمة هاتفية مع الصين عقب ورود تقارير عن فرض بكين تعريفات جمركية جديدة، إلا أن الجانب الصيني أرجأها.

وقال غرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "بمجرد علمنا بهذا من مصادر عامة، تواصلنا مع الجانب الصيني لاقتراح إجراء مكالمة هاتفية، إلا أنهم أرجأوها".
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
واشنطن: طلبنا من الصين إجراء مكالمة هاتفية بعد فرضهم رسوما جمركية لكن بكين أجلتها
16:16 GMT
ودعت الصين واشنطن، اليوم الأحد، إلى تصحيح أخطائها "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك، مبررا القرار بما وصفه بـ"الموقف التجاري العدواني" لبكين.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن "التهديد بفرض رسوم إضافية ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، مشددة على أن بكين "لا ترغب في حرب تجارية، لكنها لا تخشاها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية تمثل "نموذجا واضحًا لازدواجية المعايير"، داعية واشنطن إلى معالجة الخلافات بطريقة سليمة والحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة بين البلدين.
