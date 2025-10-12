https://sarabic.ae/20251012/واشنطن-طلبنا-من-الصين-إجراء-مكالمة-هاتفية-بعد-فرضهم-رسوما-جمركية-لكن-بكين-أجلتها-1105913539.html
واشنطن: طلبنا من الصين إجراء مكالمة هاتفية بعد فرضهم رسوما جمركية لكن بكين أجلتها
2025-10-12T16:16+0000
وقال غرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "بمجرد علمنا بهذا من مصادر عامة، تواصلنا مع الجانب الصيني لاقتراح إجراء مكالمة هاتفية، إلا أنهم أرجأوها".
ودعت الصين واشنطن، اليوم الأحد، إلى تصحيح أخطائها "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك، مبررا القرار بما وصفه بـ"الموقف التجاري العدواني" لبكين.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن "التهديد بفرض رسوم إضافية ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، مشددة على أن بكين "لا ترغب في حرب تجارية، لكنها لا تخشاها"، وفقا لصحيفة
"ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية تمثل "نموذجا واضحًا لازدواجية المعايير"، داعية واشنطن إلى معالجة الخلافات بطريقة سليمة والحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة بين البلدين.