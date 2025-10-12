https://sarabic.ae/20251012/واشنطن-طلبنا-من-الصين-إجراء-مكالمة-هاتفية-بعد-فرضهم-رسوما-جمركية-لكن-بكين-أجلتها-1105913539.html

واشنطن: طلبنا من الصين إجراء مكالمة هاتفية بعد فرضهم رسوما جمركية لكن بكين أجلتها

واشنطن: طلبنا من الصين إجراء مكالمة هاتفية بعد فرضهم رسوما جمركية لكن بكين أجلتها

سبوتنيك عربي

صرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، بأن الولايات المتحدة عرضت إجراء مكالمة هاتفية مع الصين عقب ورود تقارير عن فرض بكين تعريفات جمركية جديدة، إلا أن... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T16:16+0000

2025-10-12T16:16+0000

2025-10-12T16:16+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_d13c018bef4f86139ef9e1163d377ebf.jpg

وقال غرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "بمجرد علمنا بهذا من مصادر عامة، تواصلنا مع الجانب الصيني لاقتراح إجراء مكالمة هاتفية، إلا أنهم أرجأوها".ودعت الصين واشنطن، اليوم الأحد، إلى تصحيح أخطائها "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك، مبررا القرار بما وصفه بـ"الموقف التجاري العدواني" لبكين. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن "التهديد بفرض رسوم إضافية ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، مشددة على أن بكين "لا ترغب في حرب تجارية، لكنها لا تخشاها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية تمثل "نموذجا واضحًا لازدواجية المعايير"، داعية واشنطن إلى معالجة الخلافات بطريقة سليمة والحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20251012/الصين-تحث-أمريكا-على-تصحيح-الأخطاء-بعد-تهديداتها-بفرض-رسوم-جمركية-جديدة-1105892582.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم