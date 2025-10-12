رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يعرب-عن-قلقه-البالغ-إزاء-التطورات-الأخيرة-في-مدغشقر-1105915195.html
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في جمهورية مدغشقر، داعيا جميع الأطراف إلى... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T17:33+0000
2025-10-12T17:33+0000
العالم
أخبار مدغشقر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_5899e8e63e3cc518a2be603657c90a7b.jpg
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي: "يتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بقلق بالغ التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في جمهورية مدغشقر، والتي اتسمت بتحركات داخل الجيش ومظاهرات شعبية في (العاصمة) أنتاناناريفو".ودعا المسؤول الأفريقي جميع الأطراف في مدغشقر إلى "التحلي بالمسؤولية والوطنية والعمل للحفاظ على الوحدة والاستقرار والسلام في البلاد، مع الاحترام الكامل للدستور والأطر المؤسسية الراسخة"، مؤكدا "تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة مدغشقر في هذه الأوقات العصيبة".كما أعرب عن "استعداد المنظمة القارية لدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى العودة السريعة إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي والاستقرار وتوطيد السلام".وبوقت سابق اليوم، أعلنت مجموعة عسكرية في مدغشقر، تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتعيين رئيس أركان جديد.وقالت وحدة "كابسات" وهي فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية العسكرية في بيان، وفقا لموقع "ميدي مدغشقر" المحلي إن "جميع التعليمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية تأتي الآن من مركز قيادة الوحدة"، مضيفة أنه "تم تعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الملغاشية".وقبل ذلك، أعلنت رئاسة مدغشقر، رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.وأعلنت وحدة "كابسات"، أمس السبت، في مقطع فيديو دعمهم وانضمامهم إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، داعين أفراد الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والوقوف في وجه السلطة.واندلعت المظاهرات في مدغشقر نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البلاد أندري راجولينا حل الحكومة.وأعلنت رئاسة مدغشقر، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أن الرئيس أندري راجولينا قرر تعيين الجنرال زافيسامبو روفين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251011/رئيس-مدغشقر-يغادر-العاصمة-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-1105888265.html
أخبار مدغشقر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_39:0:1556:1138_1920x0_80_0_0_962ce1398b29e8659cb8fd8a0ed466a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار مدغشقر
العالم, أخبار مدغشقر

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر

17:33 GMT 12.10.2025
© AP Photo / Alexander Joeالشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Alexander Joe
تابعنا عبر
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في جمهورية مدغشقر، داعيا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحلول السلمية والتوافقية.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي: "يتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بقلق بالغ التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في جمهورية مدغشقر، والتي اتسمت بتحركات داخل الجيش ومظاهرات شعبية في (العاصمة) أنتاناناريفو".

وأضاف البيان، "يرحب رئيس المفوضية بالتزام الحكومة المتجدد بالحوار، ويحث جميع الأطراف، مدنيين وعسكريين، على التحلي بالهدوء وضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحلول السلمية والتوافقية للوضع الراهن، ويدعو إلى الاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين".

ودعا المسؤول الأفريقي جميع الأطراف في مدغشقر إلى "التحلي بالمسؤولية والوطنية والعمل للحفاظ على الوحدة والاستقرار والسلام في البلاد، مع الاحترام الكامل للدستور والأطر المؤسسية الراسخة"، مؤكدا "تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة مدغشقر في هذه الأوقات العصيبة".
كما أعرب عن "استعداد المنظمة القارية لدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى العودة السريعة إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي والاستقرار وتوطيد السلام".
رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات
أمس, 20:40 GMT
وبوقت سابق اليوم، أعلنت مجموعة عسكرية في مدغشقر، تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتعيين رئيس أركان جديد.
وقالت وحدة "كابسات" وهي فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية العسكرية في بيان، وفقا لموقع "ميدي مدغشقر" المحلي إن "جميع التعليمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية تأتي الآن من مركز قيادة الوحدة"، مضيفة أنه "تم تعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الملغاشية".
وقبل ذلك، أعلنت رئاسة مدغشقر، رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.
وجددت رئاسة مدغشقر التأكيد أن "الحوار هو السبيل والحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي تُعاني منها البلاد حاليًا، وأن أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة".
وأعلنت وحدة "كابسات"، أمس السبت، في مقطع فيديو دعمهم وانضمامهم إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، داعين أفراد الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والوقوف في وجه السلطة.
واندلعت المظاهرات في مدغشقر نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البلاد أندري راجولينا حل الحكومة.
وأعلنت رئاسة مدغشقر، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أن الرئيس أندري راجولينا قرر تعيين الجنرال زافيسامبو روفين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала