رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في جمهورية مدغشقر، داعيا جميع الأطراف إلى... 12.10.2025

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي: "يتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بقلق بالغ التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في جمهورية مدغشقر، والتي اتسمت بتحركات داخل الجيش ومظاهرات شعبية في (العاصمة) أنتاناناريفو".ودعا المسؤول الأفريقي جميع الأطراف في مدغشقر إلى "التحلي بالمسؤولية والوطنية والعمل للحفاظ على الوحدة والاستقرار والسلام في البلاد، مع الاحترام الكامل للدستور والأطر المؤسسية الراسخة"، مؤكدا "تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة مدغشقر في هذه الأوقات العصيبة".كما أعرب عن "استعداد المنظمة القارية لدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى العودة السريعة إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي والاستقرار وتوطيد السلام".وبوقت سابق اليوم، أعلنت مجموعة عسكرية في مدغشقر، تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتعيين رئيس أركان جديد.وقالت وحدة "كابسات" وهي فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية العسكرية في بيان، وفقا لموقع "ميدي مدغشقر" المحلي إن "جميع التعليمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية تأتي الآن من مركز قيادة الوحدة"، مضيفة أنه "تم تعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الملغاشية".وقبل ذلك، أعلنت رئاسة مدغشقر، رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.وأعلنت وحدة "كابسات"، أمس السبت، في مقطع فيديو دعمهم وانضمامهم إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، داعين أفراد الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والوقوف في وجه السلطة.واندلعت المظاهرات في مدغشقر نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البلاد أندري راجولينا حل الحكومة.وأعلنت رئاسة مدغشقر، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أن الرئيس أندري راجولينا قرر تعيين الجنرال زافيسامبو روفين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

