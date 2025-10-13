https://sarabic.ae/20251013/ألمانيا-تدرس-إعادة-النظر-في-قرار-تعليق-بعض-صادراتها-العسكرية-إلى-إسرائيل-1105922347.html

ألمانيا تدرس إعادة النظر في قرار تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل

أعلن وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أن السلطات الألمانية ستعيد تقييم قرارها المتعلق بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك قبل قمة مرتقبة اليوم... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا

إسرائيل

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في الثامن من أغسطس الماضي، أن الحكومة قررت وقف منح تراخيص تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر، فيما لم تُصدر برلين أي ترخيص جديد منذ ذلك الحين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية .وقال كلينغبايل في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، "نعيد تقييم الوضع".يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئاسة المصرية، عن قمة لإنهاء الحرب في غزة ستُعقد في شرم الشيخ يوم الاثنين 13 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 20 دولة، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.وكان ترامب قد أعلن الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع وإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين.

