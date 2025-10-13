عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ألمانيا تدرس إعادة النظر في قرار تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل
ألمانيا تدرس إعادة النظر في قرار تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل

أعلن وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أن السلطات الألمانية ستعيد تقييم قرارها المتعلق بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك قبل قمة مرتقبة اليوم الاثنين، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في الثامن من أغسطس الماضي، أن الحكومة قررت وقف منح تراخيص تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر، فيما لم تُصدر برلين أي ترخيص جديد منذ ذلك الحين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية .
وقال كلينغبايل في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، "نعيد تقييم الوضع".
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئاسة المصرية، عن قمة لإنهاء الحرب في غزة ستُعقد في شرم الشيخ يوم الاثنين 13 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 20 دولة، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أعلن الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع وإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين.
