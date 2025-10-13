عربي
الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والمأوى في غزة
الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والمأوى في غزة
يأتي هذا في أعقاب تخصيص 9 ملايين دولار أمريكي الأسبوع الماضي لضمان توفير إمدادات كافية من الوقود لمواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء القطاع، ليصل إجمالي تمويل الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لغزة إلى 20 مليون دولار، وفقا لموقع الأمم المتحدة.وأثناء وجوده في شرم الشيخ قبيل انعقاد القمة في مصر اليوم، قال فليتشر إن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ونقل الأسرى الفلسطينيين خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق السلام.وأكد فليتشر أن هذه لحظة أمل هشة للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدًا أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية الذي خططت له الأمم المتحدة وشركاؤها في غزة يسير على قدم وساق.في غضون ذلك، يشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أنه بموجب الخطة الإنسانية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستقدم الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات وخدمات منقذة للحياة للسكان في جميع أنحاء القطاع أينما احتاجوا إلى الدعم، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الصحية ومستلزمات المأوى ومستلزمات النظافة ودعم الحماية وغيرها من المساعدات الضرورية.وأفادت آلية الأمم المتحدة 2720 أنها حصلت على موافقة إسرائيل على المزيد من المساعدات، مما رفع حجم خط الأنابيب المُصرّح به إلى 190 ألف طن متري، اعتبارًا من أمس.هذه الإمدادات موجودة في جميع أنحاء المنطقة - في الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص والضفة الغربية - وجاهزة للتوصيل، وبعضها في طريقه بالفعل، حيث تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها إدخال الإمدادات إلى غزة بشكل منتظم.وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن غاز الطهي دخل غزة أمس لأول مرة منذ مارس/آذار. كما عبرت إلى غزة على مدار اليوم المزيد من الخيام للأسر النازحة، واللحوم المجمدة، والفواكه الطازجة، والدقيق، والأدوية.داخل غزة، أصبح بإمكان العاملين في المجال الإنساني الآن التنقل بسهولة أكبر في العديد من المناطق، وتصل فرقهم إلى السكان في أماكن معزولة منذ عدة أشهر. مع تخفيف القيود على الحركة والوصول في أماكن متعددة، تمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير الإمدادات الطبية والطارئة مسبقًا في الأماكن الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثًا عن مخاطر المتفجرات.يعمل الشركاء على زيادة إنتاج الوجبات في المطابخ المجتمعية في الشمال، حيث عاد آلاف الأشخاص بالفعل إلى ذلك الجزء من غزة.تساعد الأمم المتحدة وشركاؤها المطابخ والمخابز على تقديم مئات الآلاف من الوجبات وحزم الخبز يوميًا، بالإضافة إلى نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى أماكن إقامة السكان، وفقا لموقع الأمم المتحدة.منذ يوم الجمعة، وحتى أمس، سجل الشركاء الذين يراقبون النزوح ما يقرب من 310,000 حركة للأشخاص من جنوب غزة إلى شمالها، وحوالي 23,000 حركة في اتجاهات أخرى.
الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والمأوى في غزة

قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة، توم فليتشر، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة خصصت 11 مليون دولار أمريكي إضافية من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم التوسيع الفوري للعمليات الإنسانية في غزة قبل حلول فصل الشتاء.
يأتي هذا في أعقاب تخصيص 9 ملايين دولار أمريكي الأسبوع الماضي لضمان توفير إمدادات كافية من الوقود لمواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء القطاع، ليصل إجمالي تمويل الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لغزة إلى 20 مليون دولار، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
وأكد فليتشر أن هذا التمويل الجديد سيساعد في سد الثغرات الملحة في الاستجابة، لكنه حذر من أنه بدون مساهمات جديدة للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، لن تستمر المساعدات الأساسية في التدفق إلى المحتاجين.
وأثناء وجوده في شرم الشيخ قبيل انعقاد القمة في مصر اليوم، قال فليتشر إن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ونقل الأسرى الفلسطينيين خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق السلام.
وأكد فليتشر أن هذه لحظة أمل هشة للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدًا أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية الذي خططت له الأمم المتحدة وشركاؤها في غزة يسير على قدم وساق.
في غضون ذلك، يشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أنه بموجب الخطة الإنسانية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستقدم الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات وخدمات منقذة للحياة للسكان في جميع أنحاء القطاع أينما احتاجوا إلى الدعم، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الصحية ومستلزمات المأوى ومستلزمات النظافة ودعم الحماية وغيرها من المساعدات الضرورية.
وأفادت آلية الأمم المتحدة 2720 أنها حصلت على موافقة إسرائيل على المزيد من المساعدات، مما رفع حجم خط الأنابيب المُصرّح به إلى 190 ألف طن متري، اعتبارًا من أمس.
هذه الإمدادات موجودة في جميع أنحاء المنطقة - في الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص والضفة الغربية - وجاهزة للتوصيل، وبعضها في طريقه بالفعل، حيث تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها إدخال الإمدادات إلى غزة بشكل منتظم.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن غاز الطهي دخل غزة أمس لأول مرة منذ مارس/آذار. كما عبرت إلى غزة على مدار اليوم المزيد من الخيام للأسر النازحة، واللحوم المجمدة، والفواكه الطازجة، والدقيق، والأدوية.
داخل غزة، أصبح بإمكان العاملين في المجال الإنساني الآن التنقل بسهولة أكبر في العديد من المناطق، وتصل فرقهم إلى السكان في أماكن معزولة منذ عدة أشهر. مع تخفيف القيود على الحركة والوصول في أماكن متعددة، تمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير الإمدادات الطبية والطارئة مسبقًا في الأماكن الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثًا عن مخاطر المتفجرات.
يعمل الشركاء على زيادة إنتاج الوجبات في المطابخ المجتمعية في الشمال، حيث عاد آلاف الأشخاص بالفعل إلى ذلك الجزء من غزة.
تساعد الأمم المتحدة وشركاؤها المطابخ والمخابز على تقديم مئات الآلاف من الوجبات وحزم الخبز يوميًا، بالإضافة إلى نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى أماكن إقامة السكان، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
منذ يوم الجمعة، وحتى أمس، سجل الشركاء الذين يراقبون النزوح ما يقرب من 310,000 حركة للأشخاص من جنوب غزة إلى شمالها، وحوالي 23,000 حركة في اتجاهات أخرى.
