النيران تلتهم قطار تقسيم الأحمر الشهير في إسطنبول... فيديو
سبوتنيك عربي
نجا ركاب الترام الأحمر الشهير الذي يجوب شارع الاستقلال في ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية، من حريق مفاجئ اندلع داخل العربة مساء أمس الأحد. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا للتقارير، وقع الحريق أثناء توقف الترام في ساحة تقسيم لإنزال الركاب، وغالبيتهم من السياح، الأمر الذي مكنهم من مغادرة العربة بسرعة قبل أن يصاب أي منهم بأذى.وذكرت مصادر محلية أن سائق الترام استخدم مطفأة الحريق التي بحوزته لمحاولة السيطرة على النيران إلى حين وصول فرق الإطفاء.ويعد الترام الأحمر من أبرز معالم إسطنبول السياحية، إذ يحرص الزوار على ركوبه والتقاط الصور إلى جانبه خلال جولاتهم في شارع الاستقلال وساحة تقسيم.
ووفقا للتقارير، وقع الحريق أثناء توقف الترام في ساحة تقسيم لإنزال الركاب، وغالبيتهم من السياح، الأمر الذي مكنهم من مغادرة العربة بسرعة قبل أن يصاب أي منهم بأذى.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اشتعال النار في العربة الفارغة، بينما كانت قوات الشرطة وفرق الإطفاء تطوّق المكان.
وذكرت مصادر محلية أن سائق الترام استخدم مطفأة الحريق التي بحوزته لمحاولة السيطرة على النيران إلى حين وصول فرق الإطفاء.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في نظام الترام الذي يعمل بالطاقة الكهربائية.
ويعد الترام الأحمر من أبرز معالم إسطنبول السياحية، إذ يحرص الزوار على ركوبه والتقاط الصور إلى جانبه خلال جولاتهم في شارع الاستقلال وساحة تقسيم.