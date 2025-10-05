https://sarabic.ae/20251005/ستيني-يشرب-كيلو-عسل-دفعة-واحدة-خلال-57-ثانية-ويثير-الجدل-1105649403.html
ستيني يشرب كيلو عسل دفعة واحدة خلال 57 ثانية ويثير الجدل
ورغم مشاركة عدد من المتسابقين في التحدي ومحاولتهم تناول كميات أكبر من العسل، تمكن الرجل الستيني من الفوز بالمسابقة بعد أن أنهى الكمية كاملة بسرعة لافتة.وأشاروا إلى أن هذه المخاطر تتضاعف لدى الأشخاص المتقدمين في السن، وخاصة من يعانون من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو تصلب الشرايين.
الأخبار
ar_EG
15:30 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 15:33 GMT 05.10.2025)
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي دهشة المتابعين، بعدما ظهر فيه رجل مسن يبلغ من العمر نحو 60 عاما وهو يتناول كيلوغراما كاملا من العسل دفعة واحدة خلال أقل من دقيقة، وذلك في إطار مسابقة لتحدي شرب العسل بمدينة بالي قصر التركية.
ورغم مشاركة عدد من المتسابقين في التحدي ومحاولتهم تناول كميات أكبر من العسل، تمكن الرجل الستيني من الفوز بالمسابقة بعد أن أنهى الكمية كاملة بسرعة لافتة.
وفي تعليق طبي على الواقعة، حذر أطباء من المخاطر الصحية المحتملة لمثل هذا التصرف، موضحين أن تناول كمية كبيرة من العسل في وقت قصير يمكن أن يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم نتيجة تكتل الصفائح الدموية، مما يرفع خطر الإصابة بالجلطات خلال ساعات من تناوله، خصوصاً في حال عدم السيطرة على مستوى السكر في الدم أو تلقي تدخل طبي مناسب.
وأشاروا إلى أن هذه المخاطر تتضاعف لدى الأشخاص المتقدمين في السن، وخاصة من يعانون من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو تصلب الشرايين.