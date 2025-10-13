انطلاق مناورات الناتو النووية في هولندا بمشاركة أكثر من 70 طائرة من 14 دولة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
الناتو, روسيا

انطلاق مناورات الناتو النووية في هولندا بمشاركة أكثر من 70 طائرة من 14 دولة

03:20 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 03:37 GMT 13.10.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
انطلقت مناورات الناتو السنوية للردع النووي "ستيدفاست نون" اليوم الاثنين، في هولندا بمشاركة 71 طائرة من 14 دولة عضوًا في الحلف.
وكما صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الأسبوع الماضي، فإن هذا التدريب سنوي ومنتظم.
وقال: "يساعدنا هذا على ضمان بقاء رادعنا النووي موثوقا وآمنا وفعالا قدر الإمكان".
وتشير تقارير إعلامية إلى أن ألمانيا أرسلت عدة قاذفات مقاتلة، بما في ذلك طائرات ذات قدرات نووية، للمشاركة في مناورات الناتو للردع النووي.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، ستمثل ألمانيا الحلف بثلاث قاذفات مقاتلة من طراز تورنادو، مجهزة لحمل القنابل النووية الأمريكية، بالإضافة إلى أربع مقاتلات يوروفايتر.
كما أكدت السويد وفنلندا نشر مقاتلات للمشاركة؛ إذ ستشارك القوات الجوية السويدية بطائرات JAS-39 غريبن، فيما ستشارك فنلندا بطائرات F/A-18 هورنت. ومن المقرر أيضًا أن الولايات المتحدة ستشارك في التمرين.
ستُختتم المناورات في 24 أكتوبر.
"ستيدفاست نون" هو مناورة سنوية للردع النووي لحلف الناتو، تُدرّب فيها الطائرات والأفراد دون استخدام أسلحة نووية فعلية.
سبق أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن روسيا لم تكن تنوي مهاجمة دول الناتو؛ ولا جدوى من ذلك.
وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يُخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا مجرد وهم".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"
9 أكتوبر, 21:34 GMT
في السنوات الأخيرة، دأبت روسيا على الإعلان عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية.
ويوسع الحلف مبادراته ويُطلق على هذا النشاط اسم "ردع العدوان الروسي"، وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء تنامي نفوذ الحلف العسكري-السياسي في أوروبا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
