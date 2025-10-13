https://sarabic.ae/20251013/انطلاق-مناورات-الناتو-النووية-في-هولندا-بمشاركة-أكثر-من-70-طائرة-من-14-دولة-1105922988.html

انطلاق مناورات الناتو النووية في هولندا بمشاركة أكثر من 70 طائرة من 14 دولة

انطلقت مناورات الناتو السنوية للردع النووي "ستيدفاست نون" اليوم الاثنين، في هولندا بمشاركة 71 طائرة من 14 دولة عضوًا في الحلف. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وكما صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الأسبوع الماضي، فإن هذا التدريب سنوي ومنتظم.وتشير تقارير إعلامية إلى أن ألمانيا أرسلت عدة قاذفات مقاتلة، بما في ذلك طائرات ذات قدرات نووية، للمشاركة في مناورات الناتو للردع النووي.ووفقًا للمعلومات المتاحة، ستمثل ألمانيا الحلف بثلاث قاذفات مقاتلة من طراز تورنادو، مجهزة لحمل القنابل النووية الأمريكية، بالإضافة إلى أربع مقاتلات يوروفايتر.كما أكدت السويد وفنلندا نشر مقاتلات للمشاركة؛ إذ ستشارك القوات الجوية السويدية بطائرات JAS-39 غريبن، فيما ستشارك فنلندا بطائرات F/A-18 هورنت. ومن المقرر أيضًا أن الولايات المتحدة ستشارك في التمرين.ستُختتم المناورات في 24 أكتوبر.سبق أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن روسيا لم تكن تنوي مهاجمة دول الناتو؛ ولا جدوى من ذلك.وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يُخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا مجرد وهم".في السنوات الأخيرة، دأبت روسيا على الإعلان عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية.ويوسع الحلف مبادراته ويُطلق على هذا النشاط اسم "ردع العدوان الروسي"، وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء تنامي نفوذ الحلف العسكري-السياسي في أوروبا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

