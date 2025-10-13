عربي
بث مباشر... ترامب في الكنيست.. نتنياهو: أنت أعظم صديق لإسرائيل
بث مباشر
باحث سياسي: صفقة تسليم الأسرى ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي
باحث سياسي: صفقة تسليم الأسرى ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
علّق الكاتب والباحث السياسي، الدكتور عقل صلاح، على تسليم حركة "حماس" للرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "حماس أكدت أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في تحرير الرهائن... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال صلاح، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا التطور يشكل ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي وللقوة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، وللمفهوم السياسي ولحكومة بنيامين نتنياهو على حد سواء".ورأى صلاح أن "ظهور عناصر كتائب القسام خلال عملية التسليم يثبت أن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة، وتمتلك اليد الطولى، وهي التي تنظم عملية إطلاق الأسرى وتلتزم بتنفيذ الاتفاق، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالمقابل".وأضاف صلاح: "زيارة ترامب إلى تل أبيب تهدف إلى تجميل صورة إسرائيل المتضررة أمام الرأي العام العالمي وإعادتها إلى الحاضنة الدولية، وإلى سردية الدولة الديمقراطية، إضافة إلى رفع العقوبات عن نتنياهو ودفع عملية التطبيع العربي–الإسرائيلي إلى الأمام".واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "مستوى الحضور في قمة شرم الشيخ غير منسّق، ويعتمد على المظلة الأمريكية وعلى الرأي الواحد، مع استبعاد دول مؤثرة مثل روسيا والصين وإيران".وأشار صلاح إلى أن "الوضع في الضفة الغربية متدهور، وأن إيران مقتنعة بأنها مقبلة على حرب بينها وبين إسرائيل، وأن وقف الحرب في غزة جاء بهدف التفرغ لإيران"، مشددا على "أهمية الدور الروسي ومحوريته في الشرق الأوسط، الذي يشكل مركز الصراع الدولي، حيث يمنح الحضور الروسي المنطقة توازنا سياسيا في مواجهة الهيمنة الغربية، إلى جانب التأثير الجدي للسياسة الإيرانية".
باحث سياسي: صفقة تسليم الأسرى ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي

10:38 GMT 13.10.2025

حصري
علّق الكاتب والباحث السياسي، الدكتور عقل صلاح، على تسليم حركة "حماس" للرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "حماس أكدت أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في تحرير الرهائن بالقوة العسكرية، رغم تفوقها الأمني والعسكري والتكنولوجي، وأن عملية التحرير لم تتم إلا ضمن صفقة واتفاق".
وقال صلاح، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا التطور يشكل ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي وللقوة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، وللمفهوم السياسي ولحكومة بنيامين نتنياهو على حد سواء".
وأشار إلى أن "الترتيبات التي حصلت في القاهرة جرت على عجل، وبُنيت على موافقة حركة حماس على الاتفاق رغم ضبابيته وحاجة بنوده إلى توضيح، وأن موافقة حماس على الاتفاق جاءت لوقف الحرب على قطاع غزة، وليس فقط في إطار قضية الأسرى".
ورأى صلاح أن "ظهور عناصر كتائب القسام خلال عملية التسليم يثبت أن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة، وتمتلك اليد الطولى، وهي التي تنظم عملية إطلاق الأسرى وتلتزم بتنفيذ الاتفاق، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالمقابل".

وأوضح أن "إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب انتهت "يحمل رسالة واضحة إلى نتنياهو بأنه لا يمكن تجديدها"، مشددا على أن "الأهم هو الوصول إلى حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية واتخاذ موقف دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف صلاح: "زيارة ترامب إلى تل أبيب تهدف إلى تجميل صورة إسرائيل المتضررة أمام الرأي العام العالمي وإعادتها إلى الحاضنة الدولية، وإلى سردية الدولة الديمقراطية، إضافة إلى رفع العقوبات عن نتنياهو ودفع عملية التطبيع العربي–الإسرائيلي إلى الأمام".
واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "مستوى الحضور في قمة شرم الشيخ غير منسّق، ويعتمد على المظلة الأمريكية وعلى الرأي الواحد، مع استبعاد دول مؤثرة مثل روسيا والصين وإيران".

وأشار إلى أن "ترامب يريد الانفراد بحل القضية الفلسطينية، ولا يرغب في تدويلها بشكل كامل، بل يسعى إلى فرض حل وفق رؤيته الخاصة، لا يتوافق مع القوانين الدولية ولن يؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وإلا لكان تحدث عن حل الدولتين واعترف بالدولة الفلسطينية وبسلام شامل وعادل يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه".

وأشار صلاح إلى أن "الوضع في الضفة الغربية متدهور، وأن إيران مقتنعة بأنها مقبلة على حرب بينها وبين إسرائيل، وأن وقف الحرب في غزة جاء بهدف التفرغ لإيران"، مشددا على "أهمية الدور الروسي ومحوريته في الشرق الأوسط، الذي يشكل مركز الصراع الدولي، حيث يمنح الحضور الروسي المنطقة توازنا سياسيا في مواجهة الهيمنة الغربية، إلى جانب التأثير الجدي للسياسة الإيرانية".
