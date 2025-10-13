https://sarabic.ae/20251013/باحث-سياسي-صفقة-تسليم-الأسرى-ضربة-قاسمة-للأمن-القومي-الإسرائيلي-1105935333.html

باحث سياسي: صفقة تسليم الأسرى ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي

باحث سياسي: صفقة تسليم الأسرى ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

علّق الكاتب والباحث السياسي، الدكتور عقل صلاح، على تسليم حركة "حماس" للرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "حماس أكدت أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في تحرير الرهائن... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T10:38+0000

2025-10-13T10:38+0000

2025-10-13T10:38+0000

فلسطين المحتلة

حركة حماس

قطاع غزة

إسرائيل

خطة ترامب للقضية الفلسطينية

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105924105_0:68:1193:739_1920x0_80_0_0_817ae91643594c2dbb28758b48914910.jpg

وقال صلاح، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا التطور يشكل ضربة قاسمة للأمن القومي الإسرائيلي وللقوة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، وللمفهوم السياسي ولحكومة بنيامين نتنياهو على حد سواء".ورأى صلاح أن "ظهور عناصر كتائب القسام خلال عملية التسليم يثبت أن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة، وتمتلك اليد الطولى، وهي التي تنظم عملية إطلاق الأسرى وتلتزم بتنفيذ الاتفاق، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالمقابل".وأضاف صلاح: "زيارة ترامب إلى تل أبيب تهدف إلى تجميل صورة إسرائيل المتضررة أمام الرأي العام العالمي وإعادتها إلى الحاضنة الدولية، وإلى سردية الدولة الديمقراطية، إضافة إلى رفع العقوبات عن نتنياهو ودفع عملية التطبيع العربي–الإسرائيلي إلى الأمام".واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "مستوى الحضور في قمة شرم الشيخ غير منسّق، ويعتمد على المظلة الأمريكية وعلى الرأي الواحد، مع استبعاد دول مؤثرة مثل روسيا والصين وإيران".وأشار صلاح إلى أن "الوضع في الضفة الغربية متدهور، وأن إيران مقتنعة بأنها مقبلة على حرب بينها وبين إسرائيل، وأن وقف الحرب في غزة جاء بهدف التفرغ لإيران"، مشددا على "أهمية الدور الروسي ومحوريته في الشرق الأوسط، الذي يشكل مركز الصراع الدولي، حيث يمنح الحضور الروسي المنطقة توازنا سياسيا في مواجهة الهيمنة الغربية، إلى جانب التأثير الجدي للسياسة الإيرانية".

https://sarabic.ae/20251013/أهم-تطورات-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-بين-إسرائيل-وحماس-1105930963.html

https://sarabic.ae/20251013/وصول-حافلات-الأسرى-الفلسطينيين-إلى-رام-الله-عقب-الإفراج-عنهم-من-سجون-إسرائيل-صور-وفيديو-1105933472.html

فلسطين المحتلة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري