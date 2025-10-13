رئيسة إقليم غاغاوزيا تؤكد أن الاتهامات الموجهة لها ليست سوى كذب وافتراء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-تؤكد-أن-الاتهامات-الموجهة-لها-ليست-سوى-كذب-وافتراء-1105969107.html
رئيسة إقليم غاغاوزيا تؤكد أن الاتهامات الموجهة لها ليست سوى كذب وافتراء
رئيسة إقليم غاغاوزيا تؤكد أن الاتهامات الموجهة لها ليست سوى كذب وافتراء
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، اليوم الإثنين، بأن التهم الموجهة إليها هي أكاذيب مبنية على تفسيرات مشوهة وعلى التزوير. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T17:10+0000
2025-10-13T17:10+0000
مولدوفا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103385685_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_8fa4c7c04e5f6fc45929cf3adad3f4b9.jpg
وجاء في رسالة نشرتها غوتسول على قناتها في تلغرام، نقلها محاميها: "اليوم، خلال جلسة المحكمة، كررت ما كنت أكرره منذ اليوم الأول لهذا الاضطهاد السياسي، جميع التهم الموجهة إلي أكاذيب، مبنية على تفسيرات محرفة وتزويرات".وأشارت غوتسول إلى أنه "تمت مصادرة هاتف واحد فقط، كان يحتوي على صور عائلية، كل ما عرض في القضية هو مقتطفات من مراسلات ونظريات تحقيقية ملفقة، لا تتضمن أي دليل مباشر على إدانتي". في 5 أغسطس/آب، أدانت محكمة كيشينيوف رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول "بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري"، وأشارت إلى أنه "سيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103385685_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4731648f676daf06fe1e3b477b3e4135.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن
مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة إقليم غاغاوزيا تؤكد أن الاتهامات الموجهة لها ليست سوى كذب وافتراء

17:10 GMT 13.10.2025
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوريفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو مع محاميتها
يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو مع محاميتها - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، اليوم الإثنين، بأن التهم الموجهة إليها هي أكاذيب مبنية على تفسيرات مشوهة وعلى التزوير.
وجاء في رسالة نشرتها غوتسول على قناتها في تلغرام، نقلها محاميها: "اليوم، خلال جلسة المحكمة، كررت ما كنت أكرره منذ اليوم الأول لهذا الاضطهاد السياسي، جميع التهم الموجهة إلي أكاذيب، مبنية على تفسيرات محرفة وتزويرات".

وتابعت: "لم أطلع قط على التدفقات المالية للحزب، ولم أتخذ أي قرارات بشأن توزيعها، ولم أر أي أموال أو وثائق أو أرقام".

يفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات
5 أغسطس, 09:26 GMT
وأشارت غوتسول إلى أنه "تمت مصادرة هاتف واحد فقط، كان يحتوي على صور عائلية، كل ما عرض في القضية هو مقتطفات من مراسلات ونظريات تحقيقية ملفقة، لا تتضمن أي دليل مباشر على إدانتي".
في 5 أغسطس/آب، أدانت محكمة كيشينيوف رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول "بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري"، وأشارت إلى أنه "سيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала