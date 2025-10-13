https://sarabic.ae/20251013/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-تؤكد-أن-الاتهامات-الموجهة-لها-ليست-سوى-كذب-وافتراء-1105969107.html
رئيسة إقليم غاغاوزيا تؤكد أن الاتهامات الموجهة لها ليست سوى كذب وافتراء
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، اليوم الإثنين، بأن التهم الموجهة إليها هي أكاذيب مبنية على تفسيرات مشوهة وعلى التزوير.
وجاء في رسالة نشرتها غوتسول على قناتها في تلغرام، نقلها محاميها: "اليوم، خلال جلسة المحكمة، كررت ما كنت أكرره منذ اليوم الأول لهذا الاضطهاد السياسي، جميع التهم الموجهة إلي أكاذيب، مبنية على تفسيرات محرفة وتزويرات".وأشارت غوتسول إلى أنه "تمت مصادرة هاتف واحد فقط، كان يحتوي على صور عائلية، كل ما عرض في القضية هو مقتطفات من مراسلات ونظريات تحقيقية ملفقة، لا تتضمن أي دليل مباشر على إدانتي". في 5 أغسطس/آب، أدانت محكمة كيشينيوف رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول "بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري"، وأشارت إلى أنه "سيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
وتابعت: "لم أطلع قط على التدفقات المالية للحزب، ولم أتخذ أي قرارات بشأن توزيعها، ولم أر أي أموال أو وثائق أو أرقام".
