مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها
3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها
ستشهد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
واحتفل المنتخب الأردني ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية. فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال. وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي. ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.
20:32 GMT 13.10.2025
كأس العالم لكرة القدم
ستشهد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر، التي حجزت مقعدها في المونديال اليوم الإثنين.
واحتفل المنتخب الأردني ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية.
وجاء تأهل الأردن بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة "ب" بالتصفيات الآسيوية، خلف كوريا الجنوبية وبفارق نقطة واحدة عن العراق، الذي سيلعب مباراة الملحق ضد السعودية يوم الثلاثاء.
فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال.
وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي.
ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.
