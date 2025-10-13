https://sarabic.ae/20251013/3-دول-جديدة-تظهر-في-كأس-العالم-2026-لأول-مرة-في-تاريخها--1105977793.html
3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها
3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها
ستشهد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر، التي حجزت مقعدها في المونديال اليوم الإثنين.
واحتفل المنتخب الأردني
ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية.
وجاء تأهل الأردن بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة "ب" بالتصفيات الآسيوية، خلف كوريا الجنوبية وبفارق نقطة واحدة عن العراق، الذي سيلعب مباراة الملحق ضد السعودية يوم الثلاثاء.
فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات
التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال.
وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي.
ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم
المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.