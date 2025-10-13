https://sarabic.ae/20251013/3-دول-جديدة-تظهر-في-كأس-العالم-2026-لأول-مرة-في-تاريخها--1105977793.html

3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها

3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها

سبوتنيك عربي

ستشهد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشاركة ثلاثة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي الأردن، أوزبكستان، والرأس الأخضر،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T20:32+0000

2025-10-13T20:32+0000

2025-10-13T20:32+0000

مجتمع

منوعات

رياضة

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إيران

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg

واحتفل المنتخب الأردني ونظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بتأهلهما التاريخي إلى كأس العالم، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية. فيما ضمنت أوزبكستان بطاقتها بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف إيران، متقدمة بست نقاط على الإمارات التي ستواجه قطر في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى المونديال. وفي القارة الأفريقية، نجح منتخب الرأس الأخضر في التأهل بعد تصدره مجموعته برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الكاميرون، التي تسعى للحفاظ على مركزها الثاني لخوض الملحق العالمي. ويُعد تأهل هذه المنتخبات الثلاثة إنجازًا تاريخيًا يعزز التنافسية في كأس العالم المقبل، الذي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.

https://sarabic.ae/20251013/المنتخبات-المتأهلة-إلى-كأس-العالم-2026-1105961126.html

https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, أخبار الأردن