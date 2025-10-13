https://sarabic.ae/20251013/المنتخبات-المتأهلة-إلى-كأس-العالم-2026-1105961126.html

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

أصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يحجز مقعده في كأس العالم 2026، لتنضم إلى كل من المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T14:06+0000

2025-10-13T14:06+0000

2025-10-13T14:06+0000

رياضة

قرعة كأس العالم

أخبار كأس العالم

كأس العالم 2026

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg

وبذلك، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى 21 منتخبا، بما في ذلك الدول المستضيفة كالولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.أما في قارة آسيا، فستعرف هوية صاحبي البطاقتين السابعة والثامنة يوم الثلاثاء المقبل، حين تلتقي السعودية مع العراق، وتواجه قطر منتخب الإمارات.المنتخبات المتأهلة حتى الآنآسيااليابان – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – أسترالياأمريكا الجنوبيةأوقيانوسيانيوزيلنداأفريقياالمغرب – تونس – مصر – الجزائر – غاناالمتأهلون إلى الملحقكاليدونيا الجديدة – بوليفياحصص القارات في كأس العالم 2026آسيا: 8 مقاعدأفريقيا: 9 مقاعدكونكاكاف: 6 مقاعدأمريكا الجنوبية: 6 مقاعدأوقيانيا: مقعد واحدأوروبا: 16 مقعدانظام البطولةسيشارك في المونديال 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق.يتأهل إلى دور الـ32 كل من بطل ووصيف المجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث — وهو النظام الذي يعتمد لأول مرة في تاريخ البطولة.المواعيد والملاعبالنهائي: 19 يوليو/تموز 2026، على ملعب ميتلايف ستاديوم في مدينة نيويورك.الملاعب المستضيفة: 16 ملعبا موزعة، 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، و2 في كندا.

2025

الأخبار

ar_EG

