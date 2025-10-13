https://sarabic.ae/20251013/المنتخبات-المتأهلة-إلى-كأس-العالم-2026-1105961126.html
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يحجز مقعده في كأس العالم 2026، لتنضم إلى كل من المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T14:06+0000
2025-10-13T14:06+0000
2025-10-13T14:06+0000
رياضة
قرعة كأس العالم
أخبار كأس العالم
كأس العالم 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
وبذلك، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى 21 منتخبا، بما في ذلك الدول المستضيفة كالولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.أما في قارة آسيا، فستعرف هوية صاحبي البطاقتين السابعة والثامنة يوم الثلاثاء المقبل، حين تلتقي السعودية مع العراق، وتواجه قطر منتخب الإمارات.المنتخبات المتأهلة حتى الآنآسيااليابان – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – أسترالياأمريكا الجنوبيةأوقيانوسيانيوزيلنداأفريقياالمغرب – تونس – مصر – الجزائر – غاناالمتأهلون إلى الملحقكاليدونيا الجديدة – بوليفياحصص القارات في كأس العالم 2026آسيا: 8 مقاعدأفريقيا: 9 مقاعدكونكاكاف: 6 مقاعدأمريكا الجنوبية: 6 مقاعدأوقيانيا: مقعد واحدأوروبا: 16 مقعدانظام البطولةسيشارك في المونديال 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق.يتأهل إلى دور الـ32 كل من بطل ووصيف المجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث — وهو النظام الذي يعتمد لأول مرة في تاريخ البطولة.المواعيد والملاعبالنهائي: 19 يوليو/تموز 2026، على ملعب ميتلايف ستاديوم في مدينة نيويورك.الملاعب المستضيفة: 16 ملعبا موزعة، 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، و2 في كندا.
https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html
https://sarabic.ae/20250927/ترامب-قد-ننقل-مباريات-كأس-العالم-2026-من-مدن-أمريكية-خطرة-1105321006.html
https://sarabic.ae/20250721/هل-يجتمع-كريستيانو-رونالدو-ونجله-في-كأس-العالم-2030-1102892152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, قرعة كأس العالم, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026
رياضة, قرعة كأس العالم, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
أصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يحجز مقعده في كأس العالم 2026، لتنضم إلى كل من المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر.
وبذلك، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى 21 منتخبا، بما في ذلك الدول المستضيفة كالولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.
ولم يحسم أي منتخب أوروبي تأهله بعد، إلا أن منتخبات مثل سويسرا، وفرنسا، والبرتغال، وإنجلترا قد تضمن بطاقتها خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة.
أما في قارة آسيا، فستعرف هوية صاحبي البطاقتين السابعة والثامنة يوم الثلاثاء المقبل، حين تلتقي السعودية مع العراق، وتواجه قطر منتخب الإمارات.
المنتخبات المتأهلة حتى الآن
اليابان – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – أستراليا
الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور – الأوروغواي – كولومبيا – الباراغواي
المغرب – تونس – مصر – الجزائر – غانا
كاليدونيا الجديدة – بوليفيا
حصص القارات في كأس العالم 2026
يمثل هذا المجموع 46 منتخبا من أصل 48، بينما يحسم المقعدان المتبقيان عبر البطولة الفاصلة التي تضم ستة منتخبات من مختلف القارات.
سيشارك في المونديال 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق.
يتأهل إلى دور الـ32 كل من بطل ووصيف المجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث — وهو النظام الذي يعتمد لأول مرة في تاريخ البطولة.
المباراة الافتتاحية: 11 يونيو/حزيران 2026، على ملعب أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
النهائي: 19 يوليو/تموز 2026، على ملعب ميتلايف ستاديوم في مدينة نيويورك.
الملاعب المستضيفة: 16 ملعبا موزعة، 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، و2 في كندا.