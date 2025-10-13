عربي
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
أصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يحجز مقعده في كأس العالم 2026، لتنضم إلى كل من المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر.
وبذلك، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى 21 منتخبا، بما في ذلك الدول المستضيفة كالولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.أما في قارة آسيا، فستعرف هوية صاحبي البطاقتين السابعة والثامنة يوم الثلاثاء المقبل، حين تلتقي السعودية مع العراق، وتواجه قطر منتخب الإمارات.المنتخبات المتأهلة حتى الآنآسيااليابان – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – أسترالياأمريكا الجنوبيةأوقيانوسيانيوزيلنداأفريقياالمغرب – تونس – مصر – الجزائر – غاناالمتأهلون إلى الملحقكاليدونيا الجديدة – بوليفياحصص القارات في كأس العالم 2026آسيا: 8 مقاعدأفريقيا: 9 مقاعدكونكاكاف: 6 مقاعدأمريكا الجنوبية: 6 مقاعدأوقيانيا: مقعد واحدأوروبا: 16 مقعدانظام البطولةسيشارك في المونديال 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق.يتأهل إلى دور الـ32 كل من بطل ووصيف المجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث — وهو النظام الذي يعتمد لأول مرة في تاريخ البطولة.المواعيد والملاعبالنهائي: 19 يوليو/تموز 2026، على ملعب ميتلايف ستاديوم في مدينة نيويورك.الملاعب المستضيفة: 16 ملعبا موزعة، 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، و2 في كندا.
أصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يحجز مقعده في كأس العالم 2026، لتنضم إلى كل من المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر.
وبذلك، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى 21 منتخبا، بما في ذلك الدول المستضيفة كالولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ولم يحسم أي منتخب أوروبي تأهله بعد، إلا أن منتخبات مثل سويسرا، وفرنسا، والبرتغال، وإنجلترا قد تضمن بطاقتها خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
1 أكتوبر, 20:27 GMT
أما في قارة آسيا، فستعرف هوية صاحبي البطاقتين السابعة والثامنة يوم الثلاثاء المقبل، حين تلتقي السعودية مع العراق، وتواجه قطر منتخب الإمارات.
المنتخبات المتأهلة حتى الآن
آسيا
اليابان – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – أستراليا
أمريكا الجنوبية
الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور – الأوروغواي – كولومبيا – الباراغواي
أوقيانوسيا
نيوزيلندا
أفريقيا
المغرب – تونس – مصر – الجزائر – غانا
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ترامب: قد ننقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية "خطرة"
27 سبتمبر, 07:42 GMT
المتأهلون إلى الملحق
كاليدونيا الجديدة – بوليفيا
حصص القارات في كأس العالم 2026
آسيا: 8 مقاعد
أفريقيا: 9 مقاعد
كونكاكاف: 6 مقاعد
أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد
أوقيانيا: مقعد واحد
أوروبا: 16 مقعدا

يمثل هذا المجموع 46 منتخبا من أصل 48، بينما يحسم المقعدان المتبقيان عبر البطولة الفاصلة التي تضم ستة منتخبات من مختلف القارات.

نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
21 يوليو, 20:16 GMT
نظام البطولة
سيشارك في المونديال 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق.
يتأهل إلى دور الـ32 كل من بطل ووصيف المجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث — وهو النظام الذي يعتمد لأول مرة في تاريخ البطولة.
المواعيد والملاعب
المباراة الافتتاحية: 11 يونيو/حزيران 2026، على ملعب أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
النهائي: 19 يوليو/تموز 2026، على ملعب ميتلايف ستاديوم في مدينة نيويورك.
الملاعب المستضيفة: 16 ملعبا موزعة، 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، و2 في كندا.
