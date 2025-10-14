https://sarabic.ae/20251014/إندونيسيا-تنفي-اعتزام-رئيسها-زيارة-إسرائيل-1105996527.html

إندونيسيا تنفي اعتزام رئيسها زيارة إسرائيل

وحسب وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، قالت متحدثة وزارة الخارجية، إيفون موينغكانغ، إن سوبيانتو لن يزور إسرائيل بعد انتهاء برنامجه في مصر.وأضافت موينغكانغ: "وفقا للخطة الأصلية، سيعود الرئيس (سوبيانتو) إلى إندونيسيا بعد انتهاء برنامجه في مصر".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن سوبيانتو سيزور إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء برنامجه في مصر.وطلب الرئيس الإندونيسي، أمس الاثنين، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مقابلة إريك نجل الرئيس الأمريكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب. جاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت، بعد أن ألقى ترامب كلمة في قمة عقدت في مصر وركزت على قطاع غزة.ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة الإندونيسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة". ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".وردّ ترامب، قائلا: "سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. سأطلب من إريك الاتصال بك".ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية البلوك تشين.ويظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أنها تدير نادي غولف خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

