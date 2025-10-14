https://sarabic.ae/20251014/استطلاع-ماكرون-أول-رئيس-فرنسي-يستبعد-من-قائمة-أكثر-50-سياسيا-شعبية-في-فرنسا-1106013229.html

استطلاع: ماكرون أول رئيس فرنسي يستبعد من قائمة أكثر 50 سياسيا شعبية في فرنسا

موسكو – سبوتنيك. لطالما كان انعدام الثقة والاستياء الكامن لدى الفرنسيين تجاه ماكرون واضحًا، لكن هذه هي المرة الأولى التي لا يظهر فيها الرئيس الفرنسي الحالي في قائمة الصحيفة لأكثر 50 سياسيا شعبية بين الفرنسيين، والتي أطلقت عام 2003، وفقا لما ذكرته باري ماتش.وأضافت الصحيفة أن نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، سلفا ماكرون، لم يتراجعا قط عن المرتبة 43 في مؤشر الشعبية خلال فترة توليهما المنصب.علاوة على ذلك، احتل ساركوزي، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن خمس سنوات، المرتبة الرابعة بين أكثر السياسيين شعبية في فرنسا، بينما احتل رئيس الوزراء المعين حديثًا سيباستيان ليكورنو المرتبة 13، وفقًا للصحيفة.أفاد فريدريك دابي، رئيس معهد إيفوب للرأي، بأن 78% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع لديهم رأي سلبي تجاه ماكرون، بزيادة عن 70% الشهر الماضي، وهي أيضًا نسبة قياسية.في وقت سابق من أكتوبر، وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد صياغة ميزانية 2026.

