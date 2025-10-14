عربي
أمساليوم
بث مباشر
استطلاع: ماكرون أول رئيس فرنسي يستبعد من قائمة أكثر 50 سياسيا شعبية في فرنسا
© AP Photo
كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب-فيدوسيال لصالح صحيفة باري ماتش أمس الثلاثاء،أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح أول رئيس للبلاد منذ أكثر من عقدين يُستبعد من قائمة أكثر 50 سياسيا شعبية في فرنسا.
موسكو – سبوتنيك. لطالما كان انعدام الثقة والاستياء الكامن لدى الفرنسيين تجاه ماكرون واضحًا، لكن هذه هي المرة الأولى التي لا يظهر فيها الرئيس الفرنسي الحالي في قائمة الصحيفة لأكثر 50 سياسيا شعبية بين الفرنسيين، والتي أطلقت عام 2003، وفقا لما ذكرته باري ماتش.
يحتل ماكرون حاليًا المرتبة 51 في القائمة، خلف رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو مباشرةً.
وأضافت الصحيفة أن نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، سلفا ماكرون، لم يتراجعا قط عن المرتبة 43 في مؤشر الشعبية خلال فترة توليهما المنصب.
علاوة على ذلك، احتل ساركوزي، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن خمس سنوات، المرتبة الرابعة بين أكثر السياسيين شعبية في فرنسا، بينما احتل رئيس الوزراء المعين حديثًا سيباستيان ليكورنو المرتبة 13، وفقًا للصحيفة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ماكرون: سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة
أمس, 19:19 GMT
أفاد فريدريك دابي، رئيس معهد إيفوب للرأي، بأن 78% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع لديهم رأي سلبي تجاه ماكرون، بزيادة عن 70% الشهر الماضي، وهي أيضًا نسبة قياسية.
في وقت سابق من أكتوبر، وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد صياغة ميزانية 2026.
