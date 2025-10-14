https://sarabic.ae/20251014/السفير-الروسي-في-واشنطن-يسلم-الكونغرس-وثائق-سوفيتية-حول-اغتيال-كينيدي-1106013521.html
السفير الروسي في واشنطن يسلم الكونغرس وثائق سوفيتية حول اغتيال كينيدي
سلم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن مجموعة من الوثائق التاريخية
سلم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن مجموعة من الوثائق التاريخية المستندة إلى أرشيفات سوفيتية حول اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي إلى نائبة الكونغرس عن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا.
واشنطن –سبوتنيك. وجاء ذلك خلال لقاء جمع دارشيف ولونا في مقر إقامته بواشنطن، وفق ما أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقالت السفارة: "في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال لقاء مع آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا، سلّم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، بناءً على طلبها، رسالة من رئيس الاتحاد الروسي إلى الرئيس الأمريكي، في إطار التحقيق الإضافي في اغتيال الرئيس كينيدي الذي وعد به الرئيس ترامب الشعب الأمريكي، وبموافقة صاحب حقوق النشر".
وأضافت، "تستند المواد إلى وثائق سوفيتية رُفعت عنها السرية، وكان الجانب الأمريكي قد حصل سابقًا على بعضها من رئيس مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أنستاس ميكويان، الذي مثّل الاتحاد السوفيتي في جنازة رئيس الدولة".
وخلال اللقاء مع لونا، أعرب دارشيف عن أمله في أن تُلقي هذه المواد مزيدًا من الضوء على اغتيال كينيدي
وأضافت السفارة: "كما قدّم السفير الروسي تعازيه لآنا لونا في مقتل زميلها، الشخصية العامة البارزة تشارلي كيرك، الذي يُحتفل اليوم بعيد ميلاده ومنحه وسام الحرية الرئاسي بعد وفاته".