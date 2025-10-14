عربي
أمساليوم
بث مباشر
السفير الروسي في واشنطن يسلم الكونغرس وثائق سوفيتية حول اغتيال كينيدي
السفير الروسي في واشنطن يسلم الكونغرس وثائق سوفيتية حول اغتيال كينيدي
السفير الروسي في واشنطن يسلم الكونغرس وثائق سوفيتية حول اغتيال كينيدي
سبوتنيك عربي
سلم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن مجموعة من الوثائق التاريخية... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T23:29+0000
2025-10-14T23:29+0000
روسيا
اغتيال جون كينيدي
وثائق اغتيال كينيدي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101583/16/1015831627_0:363:1968:1470_1920x0_80_0_0_136edd1142a51c856dc995860ce32f43.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وجاء ذلك خلال لقاء جمع دارشيف ولونا في مقر إقامته بواشنطن، وفق ما أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك".وأضافت، "تستند المواد إلى وثائق سوفيتية رُفعت عنها السرية، وكان الجانب الأمريكي قد حصل سابقًا على بعضها من رئيس مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أنستاس ميكويان، الذي مثّل الاتحاد السوفيتي في جنازة رئيس الدولة".وخلال اللقاء مع لونا، أعرب دارشيف عن أمله في أن تُلقي هذه المواد مزيدًا من الضوء على اغتيال كينيدي.وأضافت السفارة: "كما قدّم السفير الروسي تعازيه لآنا لونا في مقتل زميلها، الشخصية العامة البارزة تشارلي كيرك، الذي يُحتفل اليوم بعيد ميلاده ومنحه وسام الحرية الرئاسي بعد وفاته".
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-الوضع-العالمي-الحالي-يحتم-أن-نكون-مستعدين-لأي-شيء-والمخاطر-مرتفعة-للغاية--عاجل-1105546244.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101583/16/1015831627_0:178:1968:1654_1920x0_80_0_0_554ee3a73fb8abb83545a1c1af1a26d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اغتيال جون كينيدي, وثائق اغتيال كينيدي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, اغتيال جون كينيدي, وثائق اغتيال كينيدي, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي في واشنطن يسلم الكونغرس وثائق سوفيتية حول اغتيال كينيدي

23:29 GMT 14.10.2025
© Sputnikالرئيس جون كينيدي
الرئيس جون كينيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
سلم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن مجموعة من الوثائق التاريخية المستندة إلى أرشيفات سوفيتية حول اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي إلى نائبة الكونغرس عن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا.
واشنطن –سبوتنيك. وجاء ذلك خلال لقاء جمع دارشيف ولونا في مقر إقامته بواشنطن، وفق ما أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقالت السفارة: "في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال لقاء مع آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا، سلّم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، بناءً على طلبها، رسالة من رئيس الاتحاد الروسي إلى الرئيس الأمريكي، في إطار التحقيق الإضافي في اغتيال الرئيس كينيدي الذي وعد به الرئيس ترامب الشعب الأمريكي، وبموافقة صاحب حقوق النشر".
وأضافت، "تستند المواد إلى وثائق سوفيتية رُفعت عنها السرية، وكان الجانب الأمريكي قد حصل سابقًا على بعضها من رئيس مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أنستاس ميكويان، الذي مثّل الاتحاد السوفيتي في جنازة رئيس الدولة".
وخلال اللقاء مع لونا، أعرب دارشيف عن أمله في أن تُلقي هذه المواد مزيدًا من الضوء على اغتيال كينيدي.
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: الوضع العالمي الحالي يحتم أن نكون مستعدين لأي شيء و"المخاطر مرتفعة للغاية"
2 أكتوبر, 15:29 GMT
وأضافت السفارة: "كما قدّم السفير الروسي تعازيه لآنا لونا في مقتل زميلها، الشخصية العامة البارزة تشارلي كيرك، الذي يُحتفل اليوم بعيد ميلاده ومنحه وسام الحرية الرئاسي بعد وفاته".
