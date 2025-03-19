https://sarabic.ae/20250319/اغتيال-جون-كينيدي-ومارتن-لوثر-كينغ-واشنطن-تنشر-80-ألف-وثيقة-سرية----1098767002.html

اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ... واشنطن تنشر 80 ألف وثيقة سرية

اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ... واشنطن تنشر 80 ألف وثيقة سرية

سبوتنيك عربي

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وثائق رفعت عنها السرية بشأن اغتيال الرئيس جون كينيدي، وشقيقه السياسي روبرت، والناشط في مجال حقوق السود مارتن... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T09:36+0000

2025-03-19T09:36+0000

2025-03-19T09:36+0000

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اغتيال جون كينيدي

جون كينيدي

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وجاء في منشور على موقع الأرشيف الوطني: "طبقًا لتوجيه الرئيس دونالد ترامب الصادر، في 17 مارس 2025، سيتم نشر جميع المعلومات السرية السابقة التي تشكل جزءًا من مجموعة اغتيال جون ف. كينيدي".وكان المطلوب قانونا من الحكومة الأمريكية الكشف عن البيانات بالكامل، بحلول عام 2017، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس جو بايدن، أعطيا وكالة الاستخبارات فترة سماح لتقييم ما إذا كان الكشف عن المعلومات قد يضر بمصالح البلاد وعلاقاتها الدولية.وتم اغتيال كينيدي في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر/ تشرين الأول 1963، بعد أن شغل منصب الرئيس لمدة تقل عن ثلاث سنوات. وأثبت التحقيق أن جريمة القتل ارتكبها لي هارفي أوزوالد بمفرده، وتم قتله بعد يومين من اعتقاله.واتضح أنه في عامي 1959-1960 عاش أوزوالد في الاتحاد السوفييتي، بل وعمل كعامل خراطة في أحد المصانع في مينسك، وتزوج من فتاة روسية، ثم غادرت معه إلى الولايات المتحدة. ونشأت نظريات عديدة حول من قد يستفيد من وفاة كينيدي.مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيديتاريخ من العنف... أخطر محاولات الاغتيال في الانتخابات الأمريكية منذ نشأة البلاد

https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يوقع-على-أمر-لرفع-السرية-عن-ملف-اغتيال-جون-كينيدي-1097093146.html

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