https://sarabic.ae/20250211/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يعثر-على-وثائق-جديدة-تتعلق-باغتيال-جون-كينيدي-1097657484.html

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي

سبوتنيك عربي

اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، نحو 2400 وثيقة جديدة غير سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T05:07+0000

2025-02-11T05:07+0000

2025-02-11T05:07+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت مصادر من المكتب لوسيلة إعلامية أمريكية: "اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتو نحو 2400 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي، لم يتم تقديمها إلى اللجنة التي راجعتها ورفعت السرية عنها".يأتي هذا الاكتشاف، بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، بعد عقود من إحجام الحكومة الأمريكية، عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، ما أدى إلى الزيادة من نظريات المؤامرة.ومن المرجح أن يثير اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع مفاصل الحكومة.وكان مطلوبًا من السلطات الأمريكية، بموجب القانون، رفع السرية عن البيانات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بالكامل، بحلول عام 2017. عندما تولى دونالد ترامب، الرئاسة في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية.أُطلق النار على كينيدي وقُتل في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1963، وكان قد مضى على توليه الرئاسة أقل من 3 سنوات. وأثبت التحقيق أن "عملية الاغتيال ارتكبها لي هارفي أوزوالد، الذي تصرف بمفرده".دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكاالعثور على "الفأر الراقص" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية

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