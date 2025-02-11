مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250211/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يعثر-على-وثائق-جديدة-تتعلق-باغتيال-جون-كينيدي-1097657484.html
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي
سبوتنيك عربي
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، نحو 2400 وثيقة جديدة غير سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T05:07+0000
2025-02-11T05:07+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101583/16/1015831627_0:363:1968:1470_1920x0_80_0_0_136edd1142a51c856dc995860ce32f43.jpg
وقالت مصادر من المكتب لوسيلة إعلامية أمريكية: "اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتو نحو 2400 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي، لم يتم تقديمها إلى اللجنة التي راجعتها ورفعت السرية عنها".يأتي هذا الاكتشاف، بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، بعد عقود من إحجام الحكومة الأمريكية، عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، ما أدى إلى الزيادة من نظريات المؤامرة.ومن المرجح أن يثير اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع مفاصل الحكومة.وكان مطلوبًا من السلطات الأمريكية، بموجب القانون، رفع السرية عن البيانات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بالكامل، بحلول عام 2017. عندما تولى دونالد ترامب، الرئاسة في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية.أُطلق النار على كينيدي وقُتل في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1963، وكان قد مضى على توليه الرئاسة أقل من 3 سنوات. وأثبت التحقيق أن "عملية الاغتيال ارتكبها لي هارفي أوزوالد، الذي تصرف بمفرده".دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكاالعثور على "الفأر الراقص" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يوقع-على-أمر-لرفع-السرية-عن-ملف-اغتيال-جون-كينيدي-1097093146.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101583/16/1015831627_0:178:1968:1654_1920x0_80_0_0_554ee3a73fb8abb83545a1c1af1a26d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي

05:07 GMT 11.02.2025
© Sputnikالرئيس جون كينيدي
الرئيس جون كينيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، نحو 2400 وثيقة جديدة غير سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي.
وقالت مصادر من المكتب لوسيلة إعلامية أمريكية: "اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتو نحو 2400 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي، لم يتم تقديمها إلى اللجنة التي راجعتها ورفعت السرية عنها".

وبحسب الوسيلة، نقلاً عن المصادر، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على ما مجموعه 14 ألف صفحة من المواد السرية، لم يتم تحديد محتواها.

يأتي هذا الاكتشاف، بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، بعد عقود من إحجام الحكومة الأمريكية، عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، ما أدى إلى الزيادة من نظريات المؤامرة.

وبحسب المصادر، محتويات الوثائق التي تم العثور عليها حديثًا هي أسرار محفوظة بعناية.

ومن المرجح أن يثير اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع مفاصل الحكومة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ترامب يوقع على أمر تنفيذي لرفع السرية عن ملف اغتيال جون كينيدي
23 يناير, 23:09 GMT
وكان مطلوبًا من السلطات الأمريكية، بموجب القانون، رفع السرية عن البيانات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بالكامل، بحلول عام 2017. عندما تولى دونالد ترامب، الرئاسة في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية.

لكن الرئيس السابق جو بايدن، الذي قاد الولايات المتحدة في الفترة من 2021-2025، منح وكالات الاستخبارات الأمريكية وقتاً إضافياً لتقييم ما إذا كان نشر المعلومات يمكن أن يضر بالمصالح الأمريكية والعلاقات الدولية. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماض، وقّع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا برفع السرية عن الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي.

أُطلق النار على كينيدي وقُتل في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1963، وكان قد مضى على توليه الرئاسة أقل من 3 سنوات. وأثبت التحقيق أن "عملية الاغتيال ارتكبها لي هارفي أوزوالد، الذي تصرف بمفرده".
دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
العثور على "الفأر الراقص" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала