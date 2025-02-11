https://sarabic.ae/20250211/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يعثر-على-وثائق-جديدة-تتعلق-باغتيال-جون-كينيدي-1097657484.html
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي
سبوتنيك عربي
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، نحو 2400 وثيقة جديدة غير سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T05:07+0000
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وقالت مصادر من المكتب لوسيلة إعلامية أمريكية: "اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتو نحو 2400 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي، لم يتم تقديمها إلى اللجنة التي راجعتها ورفعت السرية عنها".يأتي هذا الاكتشاف، بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، بعد عقود من إحجام الحكومة الأمريكية، عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، ما أدى إلى الزيادة من نظريات المؤامرة.ومن المرجح أن يثير اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع مفاصل الحكومة.وكان مطلوبًا من السلطات الأمريكية، بموجب القانون، رفع السرية عن البيانات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بالكامل، بحلول عام 2017. عندما تولى دونالد ترامب، الرئاسة في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية.أُطلق النار على كينيدي وقُتل في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1963، وكان قد مضى على توليه الرئاسة أقل من 3 سنوات. وأثبت التحقيق أن "عملية الاغتيال ارتكبها لي هارفي أوزوالد، الذي تصرف بمفرده".دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكاالعثور على "الفأر الراقص" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يوقع-على-أمر-لرفع-السرية-عن-ملف-اغتيال-جون-كينيدي-1097093146.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، نحو 2400 وثيقة جديدة غير سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي.
وقالت مصادر من المكتب لوسيلة إعلامية أمريكية: "اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتو نحو 2400 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي، لم يتم تقديمها إلى اللجنة التي راجعتها ورفعت السرية عنها".
وبحسب الوسيلة، نقلاً عن المصادر، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على ما مجموعه 14 ألف صفحة من المواد السرية، لم يتم تحديد محتواها.
يأتي هذا الاكتشاف، بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، بعد عقود من إحجام الحكومة الأمريكية، عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، ما أدى إلى الزيادة من نظريات المؤامرة.
وبحسب المصادر، محتويات الوثائق التي تم العثور عليها حديثًا هي أسرار محفوظة بعناية.
ومن المرجح أن يثير اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع مفاصل الحكومة.
وكان مطلوبًا من السلطات الأمريكية، بموجب القانون، رفع السرية عن البيانات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بالكامل، بحلول عام 2017. عندما تولى دونالد ترامب، الرئاسة في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية.
لكن الرئيس السابق جو بايدن، الذي قاد الولايات المتحدة في الفترة من 2021-2025، منح وكالات الاستخبارات الأمريكية وقتاً إضافياً لتقييم ما إذا كان نشر المعلومات يمكن أن يضر بالمصالح الأمريكية والعلاقات الدولية. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماض، وقّع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا برفع السرية عن الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي.
أُطلق النار على كينيدي وقُتل في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1963، وكان قد مضى على توليه الرئاسة أقل من 3 سنوات. وأثبت التحقيق أن "عملية الاغتيال ارتكبها لي هارفي أوزوالد، الذي تصرف بمفرده".