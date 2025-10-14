https://sarabic.ae/20251014/المركبة-ستارشيب-تنطلق-من-تكساس-في-رحلة-تجريبية-جديدة-فيديو-1105980043.html
المركبة ستارشيب تنطلق من تكساس في رحلة تجريبية جديدة.. فيديو
أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرحلة الحادية عشرة لمركبة ستارشيب من قاعدة ستاربيز بولاية تكساس أمس الاثنين، في مهمة تجريبية تهدف إلى اختبار مدى قدرة تصميم المركبة القابل لإعادة الاستخدام على إطلاق الأقمار الصناعية ونقل البشر في نهاية المطاف إلى القمر والمريخ.
واشنطن -سبوتنيك. وتتكون المركبة الفضائية من المرحلة العليا ستارشيب المثبتة فوق معزز الدفع الصاروخي سوبر هيفي، وانطلقت في حوالي الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش من منشآت تابعة لسبيس إكس في قاعدة ستاربيز.
وبعد إرسال المرحلة العليا ستارشيب إلى الفضاء، عاد المعزز سوبر هيفي ليجري هبوطا سلسا
في خليج المكسيك بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع.
وقالت جوين شوتويل، رئيسة سبيس إكس، خلال مؤتمر في باريس الشهر الماضي "لقد فعلنا كل ما يمكننا التفكير فيه لإنجاح الرحلة التجريبية الحادية عشرة... لكن، كما تعلمون، لا أحد يعرف ما قد يحدث، لذلك سنرى".
ومن المقرر أن تهبط ستارشيب برواد إدارة الطيران والفضاء (ناسا) على القمر بحلول 2027.
ويعد هذا الصاروخ أساسيا لإطلاق أقمار ستارلينك الأكبر، التي تلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف سبيس إكس في مجال الإنترنت المتنقل عريض النطاق، وهو محور رؤية ماسك لإرسال البشر والبضائع إلى المريخ.