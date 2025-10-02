https://sarabic.ae/20251002/إيلون-ماسك-يحقق-رقما-تاريخيا-في-الثروة-1105522398.html
إيلون ماسك يحقق رقما تاريخيا في الثروة
إيلون ماسك يحقق رقما تاريخيا في الثروة
سبوتنيك عربي
أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، و"سبيس إكس" و"xAI" و"تيسلا"، أول شخص في العالم تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T05:11+0000
2025-10-02T05:11+0000
2025-10-02T05:11+0000
مجتمع
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196815_0:5:1033:586_1920x0_80_0_0_1af6212cfc221d6687f1143c2066cde1.jpg
حقق إيلون ماسك إنجازا مهما آخر، يوم الأربعاء، ليصبح أول شخص تبلغ ثروته الصافية نصف تريليون دولار.أصبح ماسك أغنى شخص، وفقًا للمجلة، لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2021. وقد فقد مكانته أمام مليارديرات آخرين عدة مرات، لكنه استعاد اللقب لاحقًا.وفي بداية عام 2024 كانت ثروة إيلون ماسك نحو 195 مليار دولار بحسب فوربس وفي خلال أقل من عامين نجح الملياردير الأمريكي في إضافة 305 مليارات دولار إلى ثروته.ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية""ستارلينك" تواجه أزمة بعد انقطاع الإنترنت عن 43 ألف مستخدم لساعات
https://sarabic.ae/20250814/بيتكوين-تسجل-أعلى-مستوى-تاريخي-فوق-124-ألف-دولار-1103705306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196815_36:0:1033:748_1920x0_80_0_0_99050d734362668dc2e9805670733e7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
إيلون ماسك يحقق رقما تاريخيا في الثروة
أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، و"سبيس إكس" و"xAI" و"تيسلا"، أول شخص في العالم تصل ثروته الصافية إلى 500 مليار دولار.
حقق إيلون ماسك إنجازا مهما آخر، يوم الأربعاء، ليصبح أول شخص تبلغ ثروته الصافية نصف تريليون دولار.
وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:30 مساءً بتوقيت موسكو)، بلغت ثروة أغنى شخص في العالم 500 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".
أصبح ماسك أغنى شخص، وفقًا للمجلة، لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2021. وقد فقد مكانته أمام مليارديرات آخرين عدة مرات، لكنه استعاد اللقب لاحقًا.
وفي بداية عام 2024 كانت ثروة إيلون ماسك نحو 195 مليار دولار بحسب فوربس وفي خلال أقل من عامين نجح الملياردير الأمريكي في إضافة 305 مليارات دولار إلى ثروته.