انهيار منجم في فنزويلا يُودي بحياة 14 شخصًا بعد أمطار غزيرة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
انهيار منجم في فنزويلا يُودي بحياة 14 شخصًا بعد أمطار غزيرة
لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم في انهيار منجم في إل كاياو، فنزويلا، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، وفقا لما أعلنته السلطات أمس الاثنين. 14.10.2025
وُضع مركز قيادة لتنسيق عمليات انتشال الجثث الأربعة عشر، بقيادة العميد غريغوري غونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق العملياتية لتقييم الأضرار وتحليل الاحتياجات في ولاية بوليفار.وقالت الوكالة في بيان على حسابها على إنستغرام، إن الوفيات وقعت في ثلاثة أعمدة مختلفة من منجم "كواترو إسكيناس دي كاراتال"، الواقع في بلدة إل كاياو، على بُعد حوالي 850 كيلومترًا (528 ميلًا) جنوب شرق كاراكاس.وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت "بتفريغ جميع الآبار في المنطقة لخفض مستوى المياه، ثم تقييم جهود الإنقاذ" للأشخاص المحاصرين داخل منجم الذهب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأفاد رجال الإطفاء في إل كاياو على مواقع التواصل الاجتماعي أن حصيلة القتلى تستند إلى شهادات عمال مناجم آخرين، وتسببت الفيضانات في انهيار المناجم العمودية، المعروفة باسم الوديان.إل كاياو مدينة تعتمد حياتها على تعدين الذهب، ويشارك معظم سكانها البالغ عددهم 30 ألف نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر في التعدين.
تابعنا عبر
لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم في انهيار منجم في إل كاياو، فنزويلا، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، وفقا لما أعلنته السلطات أمس الاثنين.
وُضع مركز قيادة لتنسيق عمليات انتشال الجثث الأربعة عشر، بقيادة العميد غريغوري غونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق العملياتية لتقييم الأضرار وتحليل الاحتياجات في ولاية بوليفار.
وقالت الوكالة في بيان على حسابها على إنستغرام، إن الوفيات وقعت في ثلاثة أعمدة مختلفة من منجم "كواترو إسكيناس دي كاراتال"، الواقع في بلدة إل كاياو، على بُعد حوالي 850 كيلومترًا (528 ميلًا) جنوب شرق كاراكاس.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتفقد استعدادات الجيش الفنزويلي، 27 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: إذا قررت أمريكا مهاجمتنا فسندافع عن أنفسنا
10 أكتوبر, 22:51 GMT
وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت "بتفريغ جميع الآبار في المنطقة لخفض مستوى المياه، ثم تقييم جهود الإنقاذ" للأشخاص المحاصرين داخل منجم الذهب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفاد رجال الإطفاء في إل كاياو على مواقع التواصل الاجتماعي أن حصيلة القتلى تستند إلى شهادات عمال مناجم آخرين، وتسببت الفيضانات في انهيار المناجم العمودية، المعروفة باسم الوديان.
إل كاياو مدينة تعتمد حياتها على تعدين الذهب، ويشارك معظم سكانها البالغ عددهم 30 ألف نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر في التعدين.
