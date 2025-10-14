https://sarabic.ae/20251014/انهيار-منجم-في-فنزويلا-يُودي-بحياة-14-شخصًا-بعد-أمطار-غزيرة-1105980285.html
انهيار منجم في فنزويلا يُودي بحياة 14 شخصًا بعد أمطار غزيرة
انهيار منجم في فنزويلا يُودي بحياة 14 شخصًا بعد أمطار غزيرة
لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم في انهيار منجم في إل كاياو، فنزويلا، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، وفقا لما أعلنته السلطات أمس الاثنين.
2025-10-14T04:12+0000
2025-10-14T04:12+0000
2025-10-14T04:12+0000
العالم
أخبار فنزويلا
منجم
مقتل عمال منجم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068843751_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fef7909da58a544f2f7e325b0a68524f.jpg
وُضع مركز قيادة لتنسيق عمليات انتشال الجثث الأربعة عشر، بقيادة العميد غريغوري غونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق العملياتية لتقييم الأضرار وتحليل الاحتياجات في ولاية بوليفار.وقالت الوكالة في بيان على حسابها على إنستغرام، إن الوفيات وقعت في ثلاثة أعمدة مختلفة من منجم "كواترو إسكيناس دي كاراتال"، الواقع في بلدة إل كاياو، على بُعد حوالي 850 كيلومترًا (528 ميلًا) جنوب شرق كاراكاس.وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت "بتفريغ جميع الآبار في المنطقة لخفض مستوى المياه، ثم تقييم جهود الإنقاذ" للأشخاص المحاصرين داخل منجم الذهب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأفاد رجال الإطفاء في إل كاياو على مواقع التواصل الاجتماعي أن حصيلة القتلى تستند إلى شهادات عمال مناجم آخرين، وتسببت الفيضانات في انهيار المناجم العمودية، المعروفة باسم الوديان.إل كاياو مدينة تعتمد حياتها على تعدين الذهب، ويشارك معظم سكانها البالغ عددهم 30 ألف نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر في التعدين.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068843751_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d29acb3b0c5f55213446d38a95946f1.jpg
العالم, أخبار فنزويلا, منجم, مقتل عمال منجم
انهيار منجم في فنزويلا يُودي بحياة 14 شخصًا بعد أمطار غزيرة
لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم في انهيار منجم في إل كاياو، فنزويلا، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، وفقا لما أعلنته السلطات أمس الاثنين.
وُضع مركز قيادة لتنسيق عمليات انتشال الجثث الأربعة عشر، بقيادة العميد غريغوري غونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق العملياتية لتقييم الأضرار وتحليل الاحتياجات في ولاية بوليفار
.
وقالت الوكالة في بيان على حسابها على إنستغرام، إن الوفيات وقعت في ثلاثة أعمدة مختلفة من منجم "كواترو إسكيناس دي كاراتال"، الواقع في بلدة إل كاياو، على بُعد حوالي 850 كيلومترًا (528 ميلًا) جنوب شرق كاراكاس.
وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت "بتفريغ جميع الآبار في المنطقة لخفض مستوى المياه، ثم تقييم جهود الإنقاذ" للأشخاص المحاصرين داخل منجم الذهب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفاد رجال الإطفاء في إل كاياو على مواقع التواصل الاجتماعي أن حصيلة القتلى تستند إلى شهادات عمال مناجم آخرين، وتسببت الفيضانات في انهيار المناجم العمودية، المعروفة باسم الوديان.
إل كاياو مدينة تعتمد حياتها على تعدين الذهب، ويشارك معظم سكانها البالغ عددهم 30 ألف نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر في التعدين.