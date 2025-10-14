https://sarabic.ae/20251014/خلال-60-يوما-فقط-دولة-عربية-تسجل-ربع-مليون-نسمة-زيادة-في-عدد-سكانها--1105996162.html
خلال 60 يوما فقط... دولة عربية تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
أعلنت الساعة السكانية على مبنى الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، وصول عدد سكان البلاد في الداخل إلى 108 ملايين، و250 ألف نسمة، وذلك بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 60 يوما.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104282961_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_8817f879051db0a5ebd087f44774433e.jpg
وسجل عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة في الداخل، في السادس عشر من أغسطس/آب الماضي.وجاءت محافظة القاهرة على قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.8 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.6 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 6 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.6 مليون نسمة، حسب وسائل اعلام مصرية.وكان عدد المواليد في مصر قد تراجع، خلال عام 2024، ليصل إلى 1.9 مليون مولود، مقارنة بـ2.044 مليون في العام السابق. وسجل بذلك انخفاضا بنسبة 3.7%، كما انخفض معدل المواليد من 19.4 مولود لكل ألف نسمة عام 2023 إلى 18.5 مولود لكل ألف نسمة في 2024، بانخفاض قدره 0.9 في الألف.
أعلنت الساعة السكانية على مبنى الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، وصول عدد سكان البلاد في الداخل إلى 108 ملايين، و250 ألف نسمة، وذلك بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 60 يوما.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.3 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفرالشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 810.8 ألف نسمة، بورسعيد 802.5 ألف نسمة، مطروح 589.9 ألف نسمة، شمال سيناء 473.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 416.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 274.9 ألف نسمة، جنوب سيناء 119.1 ألف نسمة.
