عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": لابد من عزل قادة الحرب و إدانتهم لكي تقف الحرب

عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": لابد من عزل قادة الحرب و إدانتهم لكي تقف الحرب

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية الرافضة للحرب داخليا هى المعنية بتحديد طرق وقف الحرب و كيفية تنفيذها، بينما القوى الإقليمية والدولية معنية بممارسة الضغوط التى تجبر قوى الحرب على الانصياع لصوت العقل، والإثنين معنيان بعزل قوى الحرب و تجريم أفعالهم.وتابع تاور: بتقديري أن المطلوب ممارسة ضغوط أشد على قوى الحرب و الدمار لوقف هذا العبث، لقد أصبحت حرب السودان مصدر إضطراب للإقليم، ومأساة إنسانية تستفز العالم، لذلك لابد من وقفها بكل الوسائل التى تحافظ على تماسك البلد و وحدة شعبه و تعيد الأوضاع لحدها الأدنى من الحياة الطبيعية.وأشار تاور، إلى أن، حرب السودان سابقة لحرب غزة التي وضعت أوزارها قبل ساعات، ومن حيث النتائج و التأثيرات فهى سابقة لكل الحروب في القارة والعالم، حيث أفرزت أكبر كارثة إنسانية فى العالم، و أظهرت أقبح وجوه الحرب همجية و دمارا بلا هدف، مع ذلك يصر طرفيها على مواصلتها بلا اكتراث لكل النداءات والمناشدات و المبادرات و إستغاثات شعب السودان الذى يدفع الثمن.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

