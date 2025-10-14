عربي
أمساليوم
بث مباشر
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": لابد من عزل قادة الحرب و إدانتهم لكي تقف الحرب
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": لابد من عزل قادة الحرب و إدانتهم لكي تقف الحرب
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور، أن القوى المدنية لا تملك السلاح و لا تؤمن به كحل للأزمة الوطنية في السودان، بينما قوى الحرب تؤمن بالعنف وقوة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": لابد من عزل قادة الحرب و إدانتهم لكي تقف الحرب

17:35 GMT 14.10.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABعضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور، أن القوى المدنية لا تملك السلاح و لا تؤمن به كحل للأزمة الوطنية في السودان، بينما قوى الحرب تؤمن بالعنف وقوة السلاح لفرض إرادتها على كل السودانيين بقوة السلاح، لذلك لا بد من عزل الأخيرين و تصنيفهم كجماعات مسؤولة عن الدمار وعدم الاستقرار الذى يحدث.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية الرافضة للحرب داخليا هى المعنية بتحديد طرق وقف الحرب و كيفية تنفيذها، بينما القوى الإقليمية والدولية معنية بممارسة الضغوط التى تجبر قوى الحرب على الانصياع لصوت العقل، والإثنين معنيان بعزل قوى الحرب و تجريم أفعالهم.

وتابع تاور: بتقديري أن المطلوب ممارسة ضغوط أشد على قوى الحرب و الدمار لوقف هذا العبث، لقد أصبحت حرب السودان مصدر إضطراب للإقليم، ومأساة إنسانية تستفز العالم، لذلك لابد من وقفها بكل الوسائل التى تحافظ على تماسك البلد و وحدة شعبه و تعيد الأوضاع لحدها الأدنى من الحياة الطبيعية.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان
11 أكتوبر, 09:13 GMT
وأشار تاور، إلى أن، حرب السودان سابقة لحرب غزة التي وضعت أوزارها قبل ساعات، ومن حيث النتائج و التأثيرات فهى سابقة لكل الحروب في القارة والعالم، حيث أفرزت أكبر كارثة إنسانية فى العالم، و أظهرت أقبح وجوه الحرب همجية و دمارا بلا هدف، مع ذلك يصر طرفيها على مواصلتها بلا اكتراث لكل النداءات والمناشدات و المبادرات و إستغاثات شعب السودان الذى يدفع الثمن.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
