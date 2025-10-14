عربي
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
سبوتنيك عربي
انطلق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية السعودية، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، بهدف تبادل الخبرات بين... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"

انطلق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية السعودية، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجاهزية القتالية للمشاركين.
وجاء في بيان الدفاع السعودية على منصة "إكس": انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية ممثلة بوحدات من الأسطول الشرقي، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل".

وتابع البيان: "يهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجاهزية القتالية للمشاركين، إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية، والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية".

الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة في أكتوبر الجاري
10 أكتوبر, 14:48 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، بأن الصين والمملكة العربية السعودية، ستجريان مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة، في الفترة من منتصف إلى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "ستُجري الصين والمملكة العربية السعودية، مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة في الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر (الجاري)".

وأضاف المتحدث العسكري الصيني أن هذه المناورات المشتركة "ستُعزز تبادل الخبرات التكتيكية والتقنية بين البحريتين، وتُعمّق الصداقة والتعاون".
