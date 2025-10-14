https://sarabic.ae/20251014/لمكافحة-القرصنة-انطلاق-التمرين-البحري-السعودي-الصيني-السيف-الأزرق---4-1106005700.html
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
سبوتنيك عربي
انطلق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية السعودية، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، بهدف تبادل الخبرات بين... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T15:33+0000
2025-10-14T15:33+0000
2025-10-14T15:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الصين
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106005528_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_2e315d42ff28d575e3666208ac7f93a5.png
وجاء في بيان الدفاع السعودية على منصة "إكس": انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية ممثلة بوحدات من الأسطول الشرقي، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، بأن الصين والمملكة العربية السعودية، ستجريان مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة، في الفترة من منتصف إلى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأضاف المتحدث العسكري الصيني أن هذه المناورات المشتركة "ستُعزز تبادل الخبرات التكتيكية والتقنية بين البحريتين، وتُعمّق الصداقة والتعاون".الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة في أكتوبر الجاري
https://sarabic.ae/20251010/الصين-والسعودية-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-أكتوبر-الجاري-1105846170.html
الصين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106005528_112:0:1155:782_1920x0_80_0_0_d0f59cd1c9eafdd0208954d4d3ccde22.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
انطلق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية السعودية، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجاهزية القتالية للمشاركين.
وجاء في بيان الدفاع السعودية على منصة "إكس": انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية ممثلة بوحدات من الأسطول الشرقي، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل".
وتابع البيان: "يهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجاهزية القتالية للمشاركين، إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية، والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، بأن الصين والمملكة العربية السعودية، ستجريان مناورات "السيف الأزرق 2025"
البحرية المشتركة، في الفترة من منتصف إلى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "ستُجري الصين والمملكة العربية السعودية، مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة في الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر (الجاري)".
وأضاف المتحدث العسكري الصيني أن هذه المناورات المشتركة "ستُعزز تبادل الخبرات التكتيكية والتقنية بين البحريتين، وتُعمّق الصداقة والتعاون".