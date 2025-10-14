https://sarabic.ae/20251014/منتخب-سوريا-يضمن-التأهل-إلى-كأس-آسيا-2027-بفوز-ساحق-على-ميانمار-1106006072.html
منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار
حجز منتخب سوريا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره ميانمار بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن
وانتظر المنتخب السوري حتى الدقائق العشر الأخيرة ليحسم المباراة لصالحه، حيث تألق اللاعب بابلو صباغ وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و85، قبل أن يكمل محمد الصلخدي الثلاثية بهدف في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق "نسور قاسيون" في هذه المواجهة، وفقا لمواقع رياضية.ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أفغانستان وباكستان في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها لاحقًا اليوم. يذكر أن هذا التأهل يعكس الأداء القوي والمستقر للمنتخب السوري في التصفيات، مما يعزز آماله في تقديم مشاركة مميزة في البطولة القارية المقبلة.
حجز منتخب سوريا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره ميانمار بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي لتصفيات المجموعة الخامسة.
وانتظر المنتخب السوري
حتى الدقائق العشر الأخيرة ليحسم المباراة لصالحه، حيث تألق اللاعب بابلو صباغ وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و85، قبل أن يكمل محمد الصلخدي الثلاثية بهدف في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق "نسور قاسيون" في هذه المواجهة، وفقا لمواقع رياضية.
وبهذا الانتصار، عزز المنتخب السوري صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية، فيما يحتل منتخب ميانمار المركز الثاني بست نقاط، بينما يتذيل كل من أفغانستان وباكستان الترتيب بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أفغانستان وباكستان
في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها لاحقًا اليوم.
يذكر أن هذا التأهل يعكس الأداء القوي والمستقر للمنتخب السوري في التصفيات، مما يعزز آماله في تقديم مشاركة مميزة في البطولة القارية المقبلة.