منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251014/منتخب-سوريا-يضمن-التأهل-إلى-كأس-آسيا-2027-بفوز-ساحق-على-ميانمار-1106006072.html
منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار
منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار
سبوتنيك عربي
حجز منتخب سوريا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره ميانمار بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T15:51+0000
2025-10-14T15:51+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار سوريا اليوم
كأس أمم آسيا 2027
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085349086_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_41735bad383791040bf86c1be2c2aa75.jpg
وانتظر المنتخب السوري حتى الدقائق العشر الأخيرة ليحسم المباراة لصالحه، حيث تألق اللاعب بابلو صباغ وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و85، قبل أن يكمل محمد الصلخدي الثلاثية بهدف في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق "نسور قاسيون" في هذه المواجهة، وفقا لمواقع رياضية.ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أفغانستان وباكستان في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها لاحقًا اليوم. يذكر أن هذا التأهل يعكس الأداء القوي والمستقر للمنتخب السوري في التصفيات، مما يعزز آماله في تقديم مشاركة مميزة في البطولة القارية المقبلة.
https://sarabic.ae/20251013/3-دول-جديدة-تظهر-في-كأس-العالم-2026-لأول-مرة-في-تاريخها--1105977793.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085349086_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a3bc75a712292a5b0ad5b1d27114ec06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار سوريا اليوم, كأس أمم آسيا 2027
منوعات, رياضة, أخبار سوريا اليوم, كأس أمم آسيا 2027

منتخب سوريا يضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوز ساحق على ميانمار

15:51 GMT 14.10.2025
© Photo / Syrian Olympic Committeeالكادر الفني للمنتخب السوري في كأس آسيا
الكادر الفني للمنتخب السوري في كأس آسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Photo / Syrian Olympic Committee
تابعنا عبر
حجز منتخب سوريا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره ميانمار بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي لتصفيات المجموعة الخامسة.
وانتظر المنتخب السوري حتى الدقائق العشر الأخيرة ليحسم المباراة لصالحه، حيث تألق اللاعب بابلو صباغ وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و85، قبل أن يكمل محمد الصلخدي الثلاثية بهدف في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق "نسور قاسيون" في هذه المواجهة، وفقا لمواقع رياضية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
3 دول جديدة تظهر في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها
أمس, 20:32 GMT
وبهذا الانتصار، عزز المنتخب السوري صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية، فيما يحتل منتخب ميانمار المركز الثاني بست نقاط، بينما يتذيل كل من أفغانستان وباكستان الترتيب بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أفغانستان وباكستان في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها لاحقًا اليوم.
يذكر أن هذا التأهل يعكس الأداء القوي والمستقر للمنتخب السوري في التصفيات، مما يعزز آماله في تقديم مشاركة مميزة في البطولة القارية المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала