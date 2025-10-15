عربي
موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
إعلام رسمي: الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان
إعلام رسمي: الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت شبكة تلفزيون باكستان "بي تي في": "القوات المسلحة الباكستانية نفذت ضربات دقيقة في ولاية قندهار الأفغانية وسط اشتباكات حدودية نشطة بين البلدين".يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.
إعلام رسمي: الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان

13:09 GMT 15.10.2025
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.
وقالت شبكة تلفزيون باكستان "بي تي في": "القوات المسلحة الباكستانية نفذت ضربات دقيقة في ولاية قندهار الأفغانية وسط اشتباكات حدودية نشطة بين البلدين".

وأوضحت أن "الضربات استهدفت عناصر من حركة "طالبان الباكستانية" داخل أفغانستان كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد باكستان.

يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.
من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها قتلت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.
ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".
وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول، استهدف مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.
وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.
