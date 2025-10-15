https://sarabic.ae/20251015/إعلام-رسمي-الجيش-الباكستاني-ينفذ-ضربات-دقيقة-على-ولاية-قندهار-جنوبي-أفغانستان--1106035376.html

إعلام رسمي: الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الباكستاني ينفذ "ضربات دقيقة" على ولاية قندهار جنوبي أفغانستان. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت شبكة تلفزيون باكستان "بي تي في": "القوات المسلحة الباكستانية نفذت ضربات دقيقة في ولاية قندهار الأفغانية وسط اشتباكات حدودية نشطة بين البلدين".يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقا للوزارة: "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.

