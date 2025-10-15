عربي
الأردن يعلن استعداده لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن "الحكومة الأردنية لديها توجيهات ملكية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، خاصة في مجال الربط... 15.10.2025
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للخرابشة مع نظيره اللبناني جوزيف الصدي، أكد فيه على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء.وقال الخرابشة: "الأردن مستعد لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى"، مشيرًا إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.ولفتت الوكالة إلى أن "الجانبين بحثا إمكانية إيصال الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى لبنان"، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وكان الأردن أعلن اعتزامه تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، في ظل أزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها بيروت.
الأردن يعلن استعداده لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن "الحكومة الأردنية لديها توجيهات ملكية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، خاصة في مجال الربط الكهربائي وإيصال الغاز الطبيعي".
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للخرابشة مع نظيره اللبناني جوزيف الصدي، أكد فيه على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء.
وقال الخرابشة: "الأردن مستعد لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى"، مشيرًا إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.
ولفتت الوكالة إلى أن "الجانبين بحثا إمكانية إيصال الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى لبنان"، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وكان الأردن أعلن اعتزامه تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، في ظل أزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها بيروت.
