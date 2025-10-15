https://sarabic.ae/20251015/الأردن-يعلن-استعداده-لتزويد-لبنان-بالغاز-والكهرباء-1106033516.html
الأردن يعلن استعداده لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء
2025-10-15T12:10+0000
2025-10-15T12:10+0000
2025-10-15T12:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106033354_47:0:1992:1094_1920x0_80_0_0_49b9c82ed28ae11abfaacb35ce507b08.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للخرابشة مع نظيره اللبناني جوزيف الصدي، أكد فيه على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء.وقال الخرابشة: "الأردن مستعد لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى"، مشيرًا إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.ولفتت الوكالة إلى أن "الجانبين بحثا إمكانية إيصال الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى لبنان"، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وكان الأردن أعلن اعتزامه تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، في ظل أزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها بيروت.
الأردن يعلن استعداده لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء
