https://sarabic.ae/20240820/وزير-الطاقة-اللبناني-لـسبوتنيك-الحصار-الأمريكي-تسبب-بدخول-لبنان-في-العتمة-الشاملة-1091917552.html
وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة
وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الأمريكي والمناكفات السياسية الداخلية، هي السبب في أزمة الكهرباء في لبنان. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:59+0000
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وأكد فياض أن "أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأمريكية عبر قانون "قيصر"، ما أدى إلى حرمان لبنان من تعدد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن إلا أن قانون "قيصر" منع تنفيذها، والأمر الثاني هو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الأفرقاء".وأعلن فياض أن "شحنة الـ"سبوت كارغو" من المتوقع أن تصل إلى لبنان في 24 آب، وبعد أن تُفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء".وأوضح الوزير أن "الشحنة تحمل 30 ألف طن من "الغاز أويل" وتؤمن 600 ميغاوات تغذية، أي ما يعادل 6 ساعات كهرباء يوميا"، لافتًا إلى أن "مؤسسة "كهرباء لبنان" أعطت الأمر لمصرف لبنان بفتح الاعتماد المخصص لتحرير عمل الباخرة وملئ الفيول لتصل إلى لبنان في الموعد المتوقع".وأشار فياض إلى أن "هذه الأزمة كان لها جانب إيجابي تمثل في مسارعة الدول الصديقة إلى مساعدة لبنان ومنها دولة العراق التي جددت التزامها مع لبنان، والجزائر التي قدمت هبة من الفيول لإنقاذ لبنان من العتمة الشاملة".ميقاتي يبدي خشيته من أن دورة العنف الحالية في المنطقة قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباهميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطاع الطاقة, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطاع الطاقة, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة
حصري
أكد وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الأمريكي والمناكفات السياسية الداخلية، هي السبب في أزمة الكهرباء في لبنان.
وأكد فياض أن "أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأمريكية عبر قانون "قيصر"، ما أدى إلى حرمان لبنان من تعدد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن إلا أن قانون "قيصر" منع تنفيذها، والأمر الثاني هو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الأفرقاء".
وكشف فياض لوكالة "سبوتنيك" عن "رسالة أمريكية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون "قيصر"، إلا أن الأمر لم يحصل حتى الساعة لا بل على العكس، فالشروط التي كانت تتخذ طابعا إداريا تحولت إلى شروط مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، ونحن نريد مساعدة دون شروط".
وأعلن فياض أن "شحنة الـ"سبوت كارغو" من المتوقع أن تصل إلى لبنان في 24 آب، وبعد أن تُفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء".
وأوضح الوزير أن "الشحنة تحمل 30 ألف طن من "الغاز أويل" وتؤمن 600 ميغاوات تغذية، أي ما يعادل 6 ساعات كهرباء يوميا"، لافتًا إلى أن "مؤسسة "كهرباء لبنان" أعطت الأمر لمصرف لبنان بفتح الاعتماد المخصص لتحرير عمل الباخرة وملئ الفيول لتصل إلى لبنان
في الموعد المتوقع".
وأشار فياض إلى أن "هذه الأزمة كان لها جانب إيجابي تمثل في مسارعة الدول الصديقة إلى مساعدة لبنان
ومنها دولة العراق التي جددت التزامها مع لبنان، والجزائر التي قدمت هبة من الفيول لإنقاذ لبنان من العتمة الشاملة".