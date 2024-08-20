وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240820/وزير-الطاقة-اللبناني-لـسبوتنيك-الحصار-الأمريكي-تسبب-بدخول-لبنان-في-العتمة-الشاملة-1091917552.html
وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة
وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الأمريكي والمناكفات السياسية الداخلية، هي السبب في أزمة الكهرباء في لبنان. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:59+0000
2024-08-20T09:59+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
قطاع الطاقة
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/09/1058258056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f1150b065e1a44eeefb2841656c8d22.jpg
وأكد فياض أن "أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأمريكية عبر قانون "قيصر"، ما أدى إلى حرمان لبنان من تعدد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن إلا أن قانون "قيصر" منع تنفيذها، والأمر الثاني هو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الأفرقاء".وأعلن فياض أن "شحنة الـ"سبوت كارغو" من المتوقع أن تصل إلى لبنان في 24 آب، وبعد أن تُفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء".وأوضح الوزير أن "الشحنة تحمل 30 ألف طن من "الغاز أويل" وتؤمن 600 ميغاوات تغذية، أي ما يعادل 6 ساعات كهرباء يوميا"، لافتًا إلى أن "مؤسسة "كهرباء لبنان" أعطت الأمر لمصرف لبنان بفتح الاعتماد المخصص لتحرير عمل الباخرة وملئ الفيول لتصل إلى لبنان في الموعد المتوقع".وأشار فياض إلى أن "هذه الأزمة كان لها جانب إيجابي تمثل في مسارعة الدول الصديقة إلى مساعدة لبنان ومنها دولة العراق التي جددت التزامها مع لبنان، والجزائر التي قدمت هبة من الفيول لإنقاذ لبنان من العتمة الشاملة".ميقاتي يبدي خشيته من أن دورة العنف الحالية في المنطقة قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباهميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-مخزون-المشتقات-النفطية-في-لبنان-يكفي-لمدة-شهر-1091351598.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/09/1058258056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_444568c0d8ed8d0a623888338ed61ca6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطاع الطاقة, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطاع الطاقة, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار

وزير الطاقة اللبناني لـ"سبوتنيك": الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة

09:59 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الطاقة اللبناني وليد فياض
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الأمريكي والمناكفات السياسية الداخلية، هي السبب في أزمة الكهرباء في لبنان.
وأكد فياض أن "أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأمريكية عبر قانون "قيصر"، ما أدى إلى حرمان لبنان من تعدد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن إلا أن قانون "قيصر" منع تنفيذها، والأمر الثاني هو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الأفرقاء".

وكشف فياض لوكالة "سبوتنيك" عن "رسالة أمريكية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون "قيصر"، إلا أن الأمر لم يحصل حتى الساعة لا بل على العكس، فالشروط التي كانت تتخذ طابعا إداريا تحولت إلى شروط مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، ونحن نريد مساعدة دون شروط".

بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مسؤول لـ"سبوتنيك": مخزون البنزين والمازوت في لبنان يكفي لمدة شهر والغاز لشهرين
2 أغسطس, 10:57 GMT
وأعلن فياض أن "شحنة الـ"سبوت كارغو" من المتوقع أن تصل إلى لبنان في 24 آب، وبعد أن تُفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء".
وأوضح الوزير أن "الشحنة تحمل 30 ألف طن من "الغاز أويل" وتؤمن 600 ميغاوات تغذية، أي ما يعادل 6 ساعات كهرباء يوميا"، لافتًا إلى أن "مؤسسة "كهرباء لبنان" أعطت الأمر لمصرف لبنان بفتح الاعتماد المخصص لتحرير عمل الباخرة وملئ الفيول لتصل إلى لبنان في الموعد المتوقع".
وأشار فياض إلى أن "هذه الأزمة كان لها جانب إيجابي تمثل في مسارعة الدول الصديقة إلى مساعدة لبنان ومنها دولة العراق التي جددت التزامها مع لبنان، والجزائر التي قدمت هبة من الفيول لإنقاذ لبنان من العتمة الشاملة".
ميقاتي يبدي خشيته من أن دورة العنف الحالية في المنطقة قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMT - سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала