https://sarabic.ae/20240812/خبير-اقتصادي-تداعيات-كارثية-على-لبنان-والمنطقة-حال-تحول-الصراع-لحرب-شاملة-1091660677.html

خبير اقتصادي: تداعيات كارثية على لبنان والمنطقة حال تحول الصراع لحرب شاملة

خبير اقتصادي: تداعيات كارثية على لبنان والمنطقة حال تحول الصراع لحرب شاملة

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن "الوضع الاقتصادي في لبنان، يعد واحدا من أسوأ الأوضاع الاقتصادية في العالم، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T16:28+0000

2024-08-12T16:28+0000

2024-08-12T16:28+0000

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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "أي اعتداء كبير على لبنان سيكون له تداعيات خطيرة، ومؤثرة بل يمكن أن يكون مدمرا في حال لم يتم الوقوف إلى جانبه في إعادة الإعمار، حيث سوف يؤدي إلى تدمير ما تبقى من البنى التحتية المدمرة والمهملة وغير الصالحة، ما سيوقف الخدمات الأساسية، ويعطل الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل".وأكد أن "نشوب حرب كبرى في لبنان، يعني زيادة نسب البطالة والفقر نتيجة لتدمير الشركات والمؤسسات والبنية التحتية، وهذا الأمر سيعقد الأمور ويزيد من نسب الهجرة سواء للبنانيين أو غير اللبنانيين، والذين يعبرون البحر بشكل غير شرعي، إضافة إلى ارتفاع أرقام الدين العام في حال استطاع لبنان أن يجد من يقرضه بسبب الحاجة لتمويل إعادة الإعمار، ما قد يؤدي إلى تعطل النمو وتراجع الناتج القومي".وأوضح عكوش أن "ذلك سوف يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، ويصبح لبنان بلدا غير مستقر وغير آمن للاستثمار، مع خروج الاستثمارات الأجنبية بدون رجعة، وخروج الرساميل اللبنانية في حال تطور الوضع بشكل كبير ومدمر، ناهيك عن نزوح السكان ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على لبنان، ونشوء مشاكل اجتماعية وأمنية نتيجة هذا النزوح، لا سيما في ظل الانقسام اللبناني، حول موضوع الحرب والمنطقة".وأكد أن "نشوب هذه الحرب سوف تؤدي إلى تراجع السياحة، وهي التي يعتمد عليها لبنان في دخله بنسبة تصل إلى 35% من الناتج القومي، ما سيزيد الضغط على العملة الوطنية، كون السياحة وتحويلات المغتربين المصدر الأساسي للعملات الصعبة في لبنان بنسبة تصل إلى 70%".ويرى عكوش أن "هذه الأزمات لن تكون حكرا على لبنان في حل الدخول بحرب شاملة، بل على الكيان الإسرائيلي الذي سيعاني بشدة، وكذلك على المنطقة برمتها".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية، بأن "صواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل".وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أُطلقوا باتجاه مدينة نهاريا".وأفادت صحيفة كويتية، أمس الأحد، بأن "الدولة اللبنانية تبلغت رسائل دبلوماسية من دول صديقة تفيد بأن إسرائيل تتحضر لعمل عسكري استباقي محتمل ضد "حزب الله" وإيران".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html

https://sarabic.ae/20240811/يونيفيل-لـسبوتنيك-دورنا-الرئيسي-في-لبنان-اليوم-يتمثل-بحل-النزاع-والحفاظ-على-الاستقرار-والسلام-1091614667.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك