https://sarabic.ae/20240817/ميقاتي-يبدي-خشيته-من-أن-دورة-العنف-الحالية-في-المنطقة-قد-تتسبب-بتصعيد-لا-تحمد-عقباه-1091845572.html

ميقاتي يبدي خشيته من أن دورة العنف الحالية في المنطقة قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه

ميقاتي يبدي خشيته من أن دورة العنف الحالية في المنطقة قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها المباشر للبلدات والقرى الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T13:42+0000

2024-08-17T13:42+0000

2024-08-17T13:42+0000

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وأبدى ميقاتي، خلال اتصال هاتقي بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في جنوب لبنان، خشيته من أنّ "دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.من جهته، أكد لامي أنّه سيكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الأمور على نطاق أوسع، على حد قوله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، استهدافه قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة صور جنوبي لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته "نجحت في القضاء، من خلال غارة جوية، على حسين إبراهيم كاسب، في منطقة صور اللبنانية".وبحسب البيان، فإن كاسب كان يشغل منصب قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".وكانت تقارير لبنانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة قدموس شمال شرق مدينة صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل قائدها.وذكرت أن "المعلومات تشير إلى أن المستهدف من عناصر "حزب الله".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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