الأمم المتحدة أمام اختبار جديد في ليبيا... بين تكرار الإحاطات وعجز الحلول

سبوتنيك عربي

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في... 15.10.2025

ودعت تيتيه القادة الليبيين إلى إظهار إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتجديد شرعيتها عبر انتخابات رئاسية وتشريعية.فشل ذريعقال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، تعد إحاطة دورية تأتي في إطار المتابعة المنتظمة للوضع الليبي، غير أنها بحسب تعبيره، "تعكس استمرار فشل الأمم المتحدة في القيام بدورها الحقيقي المتمثل في تقديم الدعم والمساعدة لإخراج ليبيا من أزمتها".وأضاف احميد أن البعثة الأممية تدخلت في الشأن الليبي منذ أكثر من تسعة مبعوثين متعاقبين، دون أن يتمكن أي منهم من تقديم حل نهائي للأزمة، مشيرا إلى أن هذا المسار أثبت أنه "ليس طريق الحل في ليبيا"، وأنه كان على البعثة تحديد مواطن الخلل بدلا من الاكتفاء بإحاطات شكلية.وأوضح أن الخلل الحقيقي يتمثل في انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، خصوصا في العاصمة طرابلس التي باتت مرتهنة للتشكيلات المسلحة التي تستقوي بها الحكومات المتعاقبة، وتحصل على الأموال منها، في ظل صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذا الواقع أصبح معروفا للجميع، ويؤكد أن الأزمة تراوح مكانها دون أفق واضح للحل.وأشار احميد إلى أنه على البعثة الأممية أن تتحمل مسؤوليتها في تشخيص الأزمة بوضوح، خاصة فيما يتعلق بدور حكومة الوحدة الوطنية، التي حسب قوله: "لم تنجز أيا من المهام المكلفة بها، في ظل سياسات مالية واقتصادية فوضوية جعلت ليبيا مهددة بالإفلاس"، لافتًا إلى أن التلاعب بسعر الدينار الليبي والأرصدة الخارجية لم يلق أي اهتمام في الإحاطة الأممية الأخيرة، رغم أن البلاد لا تزال تخضع للفصل السابع الذي يشمل متابعة الأرصدة ومنع تدفق السلاح، وهما أمران لم يتحققا على أرض الواقع.وتابع: "التدخلات الأجنبية لا تزال قائمة، وكلا من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة لا يرغبان في التوصل إلى أي اتفاق حقيقي بشأن المناصب السيادية، وما يجري من نقاشات ليس سوى مماطلة سياسية".وأكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون أمنيا قبل أن يكون سياسيا، معتبرًا أن تحقيق الأمن هو الأساس الذي يمهد لأي تسوية سياسية ناجحة، مضيفًا: "لن تجرى انتخابات برلمانية أو رئاسية حقيقية ما لم يتحقق الاستقرار الأمني، وحتى الانتخابات البلدية لن تنجح دون وجود حكومة موحدة قادرة على فرض سيادة القانون وبسط الأمن على كامل التراب الليبي".جمود وتوترأوضح المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، أن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، تعد إحاطة روتينية من حيث الشكل، لكنها محورية من حيث التوقيت، إذ تأتي في لحظة تتجدد فيها النقاشات حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وفي ظل جمود سياسي وتوترات أمنية تشهدها البلاد.وأوضح أن الإحاطة هدفت إلى إبراز المصداقية الدولية للبعثة وتأكيد فرضية كونها "مراقبا نزيها"، مع السعي إلى دفع مجلس الأمن والدول الفاعلة للالتزام بدعم خارطة الطريق التي طرحتها البعثة سابقا، إضافة إلى كونها فرصة لعرض التحديات التي تواجهها البعثة على الأرض سواء كانت سياسية أو أمنية أو مؤسساتية أمام الدول الأعضاء لطلب دعم أو آليات تمكينية إضافية.وبيّن الديباني أن الإحاطة غطت التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا، وكشفت عن التحديات التي واجهت البعثة في تطبيق خارطة الطريق أو في الوصول إلى تفاهمات داخلية بين الأطراف الليبية.كما تضمنت دعوة أكثر وضوحا من البعثة والدول الأعضاء إلى محاسبة المعرقلين، إلى جانب طلبات لدعم مادي وسياسي إضافي للبعثة حتى تتمكن من أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الترتيبات المقترحة.وأشار إلى أن تيتيه كررت العديد من السيناريوهات والعناصر التي وردت في إحاطتها السابقة في 21 أغسطس/ آب الماضي، خاصة فيما يتعلق بـ"خارطة الطريق الثلاثية"، التي تشمل الإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات وإطلاق حوار شامل، لكنها في المقابل أضافت لهجات جديدة ونقاط ضغط محدثة تعكس التطورات الأخيرة، ما يعد بحسب الديباني تجديدا نسبيا للخطاب أو محاولة لإعادة تأكيد شرعيتها أمام مجلس الأمن والدول الأعضاء.وأوضح أن الإحاطة جسّدت توازنا بين استمرارية الخط السياسي المعلن والتكيف مع المتغيرات الميدانية والسياسية، مشيرا إلى أن البعثة نجحت في الحفاظ على حضور الملف الليبي في أجندة المجتمع الدولي، كما اجتهدت في صياغة خطوات هيكلية طويلة الأمد مثل خارطة الطريق، والمشاورات الواسعة، وإشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني، إلى جانب توسيع التواصل المحلي مع البلديات والقبائل والمكونات الاجتماعية المختلفة، لجعل احتمالات القبول للمبادرات أكبر.ومع ذلك، شدد الديباني على أن البعثة لا تمتلك أدوات تنفيذية أو نفوذا ميدانيا كبيرا، إذ تعتمد على تعاون الأطراف الليبية التي لا تبدي التزاما دائما.وأضاف أن بعض الأطراف قد تتهم البعثة بعدم الحياد أو بالانحياز لمشروعات معينة، خصوصا عندما تدعو إلى فرض ضغوط على أطراف محددة، مؤكدا أن التحدي الأبرز يتمثل في الفجوة بين الخطاب والدعم الواقعي، إذ أن تقديم الخطط والمشاورات أمر مهم، لكن من دون دعم مادي وسياسي فعال من الدول الأعضاء ومقومات تمكينية على الأرض، ستظل جهود البعثة ضمن الإطار النظري المتوسط دون نتائج ملموسة.

