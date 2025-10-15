الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر "بأثر فوري"، وذلك عقب استيلاء وحدة عسكرية نخبوية على السلطة بعد عزل الرئيس أندريه راجويلينا. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T19:29+0000
2025-10-15T19:29+0000
أخبار مدغشقر
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_5899e8e63e3cc518a2be603657c90a7b.jpg
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "تعليق عضوية البلاد جاء بأثر فوري"، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في مدغشقر بتثبيت العقيد ميشيل راندريانيرينا رئيسًا للبلاد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمة سياسية في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.وكانت وكالات إعلام غربية قد أفادت، أمس الثلاثاء، أن الجيش بعد أن عزل الرئيس، أعلن تسلمه السلطة في مدغشقر، ويقوم بحل جميع مؤسسات الدولة باستثناء الجمعية الوطنية (مجلس النواب).وكان الرئيس أندريه راجولينا، قد قرر سابقا حل البرلمان وسط استعدادات للتصويت في الجمعية الوطنية لإقالته، ومع ذلك، اجتمع أعضاء البرلمان وصوتوا على عزله، بعد ذلك، أعلن الجيش استيلاءه على السلطة. وصرّح راجولينا، الاثنين الماضي، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات، وقال في خطاب وجّهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان وجوده الذي لا يزال مجهولا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.
https://sarabic.ae/20251014/بعد-عزل-الرئيس-الجيش-يعلن-توليه-مسؤولية-البلاد-في-مدغشقر-1106003379.html
https://sarabic.ae/20251012/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يعرب-عن-قلقه-البالغ-إزاء-التطورات-الأخيرة-في-مدغشقر-1105915195.html
أخبار مدغشقر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_39:0:1556:1138_1920x0_80_0_0_962ce1398b29e8659cb8fd8a0ed466a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مدغشقر, أفريقيا
أخبار مدغشقر, أفريقيا

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس

19:29 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Alexander Joeالشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Alexander Joe
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر "بأثر فوري"، وذلك عقب استيلاء وحدة عسكرية نخبوية على السلطة بعد عزل الرئيس أندريه راجويلينا.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "تعليق عضوية البلاد جاء بأثر فوري"، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في مدغشقر بتثبيت العقيد ميشيل راندريانيرينا رئيسًا للبلاد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمة سياسية في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.
رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
بعد عزل الرئيس... الجيش يعلن توليه مسؤولية البلاد في مدغشقر
أمس, 14:40 GMT
وكانت وكالات إعلام غربية قد أفادت، أمس الثلاثاء، أن الجيش بعد أن عزل الرئيس، أعلن تسلمه السلطة في مدغشقر، ويقوم بحل جميع مؤسسات الدولة باستثناء الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
وصرح الكولونيل مايكل راندريانيرينا، عبر الإذاعة الوطنية: "لقد استولينا على السلطة"، مضيفًا أن الجيش يحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت على عزل الرئيس.
وكان الرئيس أندريه راجولينا، قد قرر سابقا حل البرلمان وسط استعدادات للتصويت في الجمعية الوطنية لإقالته، ومع ذلك، اجتمع أعضاء البرلمان وصوتوا على عزله، بعد ذلك، أعلن الجيش استيلاءه على السلطة.
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في مدغشقر
12 أكتوبر, 17:33 GMT
وصرّح راجولينا، الاثنين الماضي، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات، وقال في خطاب وجّهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان وجوده الذي لا يزال مجهولا.
واندلعت المظاهرات في مدغشقر، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة، وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.
