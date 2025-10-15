https://sarabic.ae/20251015/الاتحاد-الأفريقي-يعلق-عضوية-مدغشقر-إثر-تسلم-الجيش-السلطة-بعد-عزل-الرئيس-1106048146.html

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر "بأثر فوري"، وذلك عقب استيلاء وحدة عسكرية نخبوية على السلطة بعد عزل الرئيس أندريه راجويلينا. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "تعليق عضوية البلاد جاء بأثر فوري"، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في مدغشقر بتثبيت العقيد ميشيل راندريانيرينا رئيسًا للبلاد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمة سياسية في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.وكانت وكالات إعلام غربية قد أفادت، أمس الثلاثاء، أن الجيش بعد أن عزل الرئيس، أعلن تسلمه السلطة في مدغشقر، ويقوم بحل جميع مؤسسات الدولة باستثناء الجمعية الوطنية (مجلس النواب).وكان الرئيس أندريه راجولينا، قد قرر سابقا حل البرلمان وسط استعدادات للتصويت في الجمعية الوطنية لإقالته، ومع ذلك، اجتمع أعضاء البرلمان وصوتوا على عزله، بعد ذلك، أعلن الجيش استيلاءه على السلطة. وصرّح راجولينا، الاثنين الماضي، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات، وقال في خطاب وجّهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان وجوده الذي لا يزال مجهولا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.

