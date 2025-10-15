https://sarabic.ae/20251015/بوتين-يوقع-قانون-التصديق-على-الاتفاقية-الحكومية-مع-كوبا-بشأن-التعاون-العسكري-1106046115.html
بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يصادق على الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية كوبا بشأن التعاون العسكري.
وجاء في الوثيقة ذات الصلة التي نُشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية: "يصادق هذا القانون على الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا الاتحادية وكوبا، الموقعة في 13 آذار/ مارس 2025 في هافانا، وفي 19 آذار/ مارس 2025 في موسكو".وتنص المذكرة التوضيحية للمشروع على أن التصديق على الاتفاقية سيسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، وسيوفر الأساس القانوني اللازم لتحديد أهداف واتجاهات وأشكال التعاون العسكري الثنائي.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
