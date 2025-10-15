بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/بوتين-يوقع-قانون-التصديق-على-الاتفاقية-الحكومية-مع-كوبا-بشأن-التعاون-العسكري-1106046115.html
بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري
بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يصادق على الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية كوبا بشأن التعاون العسكري. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T17:40+0000
2025-10-15T17:40+0000
كوبا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg
وجاء في الوثيقة ذات الصلة التي نُشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية: "يصادق هذا القانون على الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا الاتحادية وكوبا، الموقعة في 13 آذار/ مارس 2025 في هافانا، وفي 19 آذار/ مارس 2025 في موسكو".وتنص المذكرة التوضيحية للمشروع على أن التصديق على الاتفاقية سيسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، وسيوفر الأساس القانوني اللازم لتحديد أهداف واتجاهات وأشكال التعاون العسكري الثنائي.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20250704/الخارجية-الروسية-موسكو-ترفض-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كوبا-وتعتبرها-غير-مقبولة-وغير-قانونية-1102363893.html
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_afaea6a9b4424c9d36134c3e0186c4a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري

17:40 GMT 15.10.2025
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يصادق على الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية كوبا بشأن التعاون العسكري.
وجاء في الوثيقة ذات الصلة التي نُشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية: "يصادق هذا القانون على الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا الاتحادية وكوبا، الموقعة في 13 آذار/ مارس 2025 في هافانا، وفي 19 آذار/ مارس 2025 في موسكو".
وتنص المذكرة التوضيحية للمشروع على أن التصديق على الاتفاقية سيسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، وسيوفر الأساس القانوني اللازم لتحديد أهداف واتجاهات وأشكال التعاون العسكري الثنائي.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
الخارجية الروسية: موسكو ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا وتعتبرها غير مقبولة وغير قانونية
4 يوليو, 16:51 GMT
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала