https://sarabic.ae/20251015/بوتين-يوقع-قانون-التصديق-على-الاتفاقية-الحكومية-مع-كوبا-بشأن-التعاون-العسكري-1106046115.html

بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري

بوتين يوقع قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية مع كوبا بشأن التعاون العسكري

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يصادق على الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية كوبا بشأن التعاون العسكري. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T17:40+0000

2025-10-15T17:40+0000

2025-10-15T17:40+0000

كوبا

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg

وجاء في الوثيقة ذات الصلة التي نُشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية: "يصادق هذا القانون على الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا الاتحادية وكوبا، الموقعة في 13 آذار/ مارس 2025 في هافانا، وفي 19 آذار/ مارس 2025 في موسكو".وتنص المذكرة التوضيحية للمشروع على أن التصديق على الاتفاقية سيسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، وسيوفر الأساس القانوني اللازم لتحديد أهداف واتجاهات وأشكال التعاون العسكري الثنائي.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

https://sarabic.ae/20250704/الخارجية-الروسية-موسكو-ترفض-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كوبا-وتعتبرها-غير-مقبولة-وغير-قانونية-1102363893.html

كوبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا