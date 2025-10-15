https://sarabic.ae/20251015/تحتاج-20-دقيقة-لنطقه-نيوزيلندي-يدخل-غينيس-بأطول-اسم-في-العالم-1106049464.html
حقق حارس الأمن النيوزيلندي المتقاعد، لورانس واتكينز، رقما قياسيا عالميا بدخوله موسوعة "غينيس" بأطول اسم شخصي في العالم، مكون من 2253 كلمة تحتاج 6 صفحات...
واستلهم واتكينز، الذي يعيش في سيدني، اسمه الممتد لـ2253 كلمة من كلمات لاتينية وإنجليزية، وأسماء شخصيات شهيرة، بالإضافة إلى كتب مختلفة.وبدأت رحلة واتكينز في عام 1990 عندما تقدم بطلب قانوني لتغيير اسمه، وبعد موافقة المحكمة، حصل في عام 1992 على شهادة من "غينيس" تؤكد تسجيله لأطول اسم مسيحي في العالم بـ2310 كلمات.وفي السياق ذاته، أصدرت نيوزيلندا لاحقا قانونا يحدد أسماء المواطنين بحد أقصى 70 حرفا، مع حظر استخدام الألقاب الرسمية، أوالمصطلحات المسيئة، أوالرموز، أو الأرقام.
حقق حارس الأمن النيوزيلندي المتقاعد، لورانس واتكينز، رقما قياسيا عالميا بدخوله موسوعة "غينيس" بأطول اسم شخصي في العالم، مكون من 2253 كلمة تحتاج 6 صفحات لكتابتها و20 دقيقة لنطقها.
واستلهم واتكينز، الذي يعيش في سيدني، اسمه الممتد لـ2253 كلمة من كلمات لاتينية وإنجليزية، وأسماء شخصيات شهيرة، بالإضافة إلى كتب مختلفة.
وقال واتكينز في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن شغفه ببرنامج "صدق أو لا تصدق" منذ الطفولة دفعه لابتكار طريقة مميزة لدخول الموسوعة.
وبدأت رحلة واتكينز في عام 1990 عندما تقدم بطلب قانوني لتغيير اسمه، وبعد موافقة المحكمة، حصل في عام 1992 على شهادة من "غينيس" تؤكد تسجيله لأطول اسم مسيحي في العالم بـ2310 كلمات.
وفي الشهر الماضي، أُعيد تصنيف اسمه ليصبح أطول اسم شخصي عالمياً بـ2253 كلمة، ويتطلب كتابة الاسم كاملا 6 صفحات، بينما يستغرق نطقه حوالي 20 دقيقة. ويختصر واتكينز اسمه حاليا إلى لورانس ألون ألوي واتكينز.
وفي السياق ذاته، أصدرت نيوزيلندا لاحقا قانونا يحدد أسماء المواطنين بحد أقصى 70 حرفا، مع حظر استخدام الألقاب الرسمية، أوالمصطلحات المسيئة، أوالرموز، أو الأرقام.