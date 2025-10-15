تحتاج 20 دقيقة لنطقه... نيوزيلندي يدخل "غينيس" بأطول اسم في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
سبوتنيك عربي
تحتاج 20 دقيقة لنطقه... نيوزيلندي يدخل "غينيس" بأطول اسم في العالم
تحتاج 20 دقيقة لنطقه... نيوزيلندي يدخل "غينيس" بأطول اسم في العالم
سبوتنيك عربي
حقق حارس الأمن النيوزيلندي المتقاعد، لورانس واتكينز، رقما قياسيا عالميا بدخوله موسوعة "غينيس" بأطول اسم شخصي في العالم، مكون من 2253 كلمة تحتاج 6 صفحات... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
تحتاج 20 دقيقة لنطقه... نيوزيلندي يدخل "غينيس" بأطول اسم في العالم

20:29 GMT 15.10.2025
© Photo / xتحتاج 20دقيقة لنطقة... نيوزيلندي يدخل "غينيس" بأطول اسم في العالم
تحتاج 20دقيقة لنطقة... نيوزيلندي يدخل غينيس بأطول اسم في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
حقق حارس الأمن النيوزيلندي المتقاعد، لورانس واتكينز، رقما قياسيا عالميا بدخوله موسوعة "غينيس" بأطول اسم شخصي في العالم، مكون من 2253 كلمة تحتاج 6 صفحات لكتابتها و20 دقيقة لنطقها.
واستلهم واتكينز، الذي يعيش في سيدني، اسمه الممتد لـ2253 كلمة من كلمات لاتينية وإنجليزية، وأسماء شخصيات شهيرة، بالإضافة إلى كتب مختلفة.

وقال واتكينز في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إن شغفه ببرنامج "صدق أو لا تصدق" منذ الطفولة دفعه لابتكار طريقة مميزة لدخول الموسوعة.

الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
1 أكتوبر, 12:16 GMT
وبدأت رحلة واتكينز في عام 1990 عندما تقدم بطلب قانوني لتغيير اسمه، وبعد موافقة المحكمة، حصل في عام 1992 على شهادة من "غينيس" تؤكد تسجيله لأطول اسم مسيحي في العالم بـ2310 كلمات.

وفي الشهر الماضي، أُعيد تصنيف اسمه ليصبح أطول اسم شخصي عالمياً بـ2253 كلمة، ويتطلب كتابة الاسم كاملا 6 صفحات، بينما يستغرق نطقه حوالي 20 دقيقة. ويختصر واتكينز اسمه حاليا إلى لورانس ألون ألوي واتكينز.

وفي السياق ذاته، أصدرت نيوزيلندا لاحقا قانونا يحدد أسماء المواطنين بحد أقصى 70 حرفا، مع حظر استخدام الألقاب الرسمية، أوالمصطلحات المسيئة، أوالرموز، أو الأرقام.
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
حماران في بريطانيا يدخلان موسوعة "غينيس" بسبب حجمهما الاستثنائي
