ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال مقابلة: "القوات الإسرائيلية ربما تستأنف القتال في غزة "بمجرد كلمة مني" إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار".وتابع: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، ونبحث في مسألة إعدام حماس فلسطينيين أبرياء وسنكتشف الأمر وقد يكون هناك عصابات".وأضاف: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو، ولو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لفعلت".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره.واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوريترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال ترامب خلال مقابلة: "القوات الإسرائيلية ربما تستأنف القتال في غزة "بمجرد كلمة مني" إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف: "تحرير الرهائن من غزة كان أمرا بالغ الأهمية، وحماس تتدخل حاليا وتقضي على العصابات العنيفة".
وتابع: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، ونبحث في مسألة إعدام حماس فلسطينيين أبرياء وسنكتشف الأمر وقد يكون هناك عصابات".
وأضاف: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو، ولو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لفعلت".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"
، وفق تعبيره.
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش يعمل وفقًا للتعليمات، ويطبّق سياسة تأهب واضحة على طول الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من 50% من أراضي غزة".
واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.