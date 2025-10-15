https://sarabic.ae/20251015/ترامب-إسرائيل-قد-تستأنف-القتال-في-غزة-بكلمة-مني-إذا-لم-تلتزم-حماس-بالاتفاق-1106047121.html

ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T19:03+0000

2025-10-15T19:03+0000

2025-10-15T19:03+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وقال ترامب خلال مقابلة: "القوات الإسرائيلية ربما تستأنف القتال في غزة "بمجرد كلمة مني" إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار".وتابع: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، ونبحث في مسألة إعدام حماس فلسطينيين أبرياء وسنكتشف الأمر وقد يكون هناك عصابات".وأضاف: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو، ولو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لفعلت".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره.واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوريترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"

https://sarabic.ae/20251015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-كل-تجاوز-أو-خرق-للاتفاق-سيتم-الرد-عليه-بشكل-فوري-1106016307.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي