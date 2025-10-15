ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال ترامب خلال مقابلة: "القوات الإسرائيلية ربما تستأنف القتال في غزة "بمجرد كلمة مني" إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار".وتابع: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، ونبحث في مسألة إعدام حماس فلسطينيين أبرياء وسنكتشف الأمر وقد يكون هناك عصابات".وأضاف: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو، ولو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لفعلت".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره.واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوريترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة "بكلمة مني" إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

19:03 GMT 15.10.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال ترامب خلال مقابلة: "القوات الإسرائيلية ربما تستأنف القتال في غزة "بمجرد كلمة مني" إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "تحرير الرهائن من غزة كان أمرا بالغ الأهمية، وحماس تتدخل حاليا وتقضي على العصابات العنيفة".

وتابع: "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، ونبحث في مسألة إعدام حماس فلسطينيين أبرياء وسنكتشف الأمر وقد يكون هناك عصابات".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري
06:21 GMT
وأضاف: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة وناقشت الأمر مع نتنياهو، ولو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لفعلت".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش يعمل وفقًا للتعليمات، ويطبّق سياسة تأهب واضحة على طول الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من 50% من أراضي غزة".

واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري
ترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
