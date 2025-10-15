عربي
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T06:21+0000
2025-10-15T06:21+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش يعمل وفقًا للتعليمات، ويطبّق سياسة تأهب واضحة على طول الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من 50% من أراضي غزة".وحذّر كاتس من أن "القوات الإسرائيلية سترد فورًا على أي انتهاك"، وأضاف:" سياسة تطبيق الاتفاق واضحة لا لبس فيها".إلى ذلك، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى "إحباط محاولات إرهابيين أمس للاقتراب من قوات الجيش"، على .وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، رصد عدد من الأشخاص وهم يعبرون "الخط الأصفر" في غزة ويقتربون باتجاه قواته العاملة في شمال قطاع غزة، ما اعتبره "انتهاكًا" لاتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.ودعا بيان الجيش الإسرائيلي، سكان غزة إلى اتباع تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "الجيش قتل 3 فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة"، دون مزيد من التفاصيل.من جهتها، قالت حركة حماس الفلسطينية إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بقصف خلف عددا من القتلى".واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن "الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل، والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، على حد قوله.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره.
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش يعمل وفقًا للتعليمات، ويطبّق سياسة تأهب واضحة على طول الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من 50% من أراضي غزة".
وحذّر كاتس من أن "القوات الإسرائيلية سترد فورًا على أي انتهاك"، وأضاف:" سياسة تطبيق الاتفاق واضحة لا لبس فيها".
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني
أمس, 20:41 GMT
إلى ذلك، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى "إحباط محاولات إرهابيين أمس للاقتراب من قوات الجيش"، على .
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، رصد عدد من الأشخاص وهم يعبرون "الخط الأصفر" في غزة ويقتربون باتجاه قواته العاملة في شمال قطاع غزة، ما اعتبره "انتهاكًا" لاتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته حاولت إبعاد المشتبه بهم، لكنهم لم يمتثلوا واستمروا في الاقتراب من القوات، التي أطلقت النار لإبعاد التهديد"، مؤكدًا أن "التقارير المتعلقة بتسلل بعض الإرهابيين إلى موقع الجيش غير صحيحة"، على حد قوله.

ودعا بيان الجيش الإسرائيلي، سكان غزة إلى اتباع تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "الجيش قتل 3 فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة"، دون مزيد من التفاصيل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
أمس, 17:34 GMT
من جهتها، قالت حركة حماس الفلسطينية إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بقصف خلف عددا من القتلى".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.

وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنى التحتية والموارد الحيوية، التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن "الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل، والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، على حد قوله.
