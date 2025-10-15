https://sarabic.ae/20251015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-كل-تجاوز-أو-خرق-للاتفاق-سيتم-الرد-عليه-بشكل-فوري-1106016307.html

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: كل تجاوز أو خرق للاتفاق سيتم الرد عليه بشكل فوري

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي متأهب في قطاع غزة"، وفق تعبيره. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T06:21+0000

2025-10-15T06:21+0000

2025-10-15T06:21+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش يعمل وفقًا للتعليمات، ويطبّق سياسة تأهب واضحة على طول الخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من 50% من أراضي غزة".وحذّر كاتس من أن "القوات الإسرائيلية سترد فورًا على أي انتهاك"، وأضاف:" سياسة تطبيق الاتفاق واضحة لا لبس فيها".إلى ذلك، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى "إحباط محاولات إرهابيين أمس للاقتراب من قوات الجيش"، على .وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، رصد عدد من الأشخاص وهم يعبرون "الخط الأصفر" في غزة ويقتربون باتجاه قواته العاملة في شمال قطاع غزة، ما اعتبره "انتهاكًا" لاتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.ودعا بيان الجيش الإسرائيلي، سكان غزة إلى اتباع تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "الجيش قتل 3 فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة"، دون مزيد من التفاصيل.من جهتها، قالت حركة حماس الفلسطينية إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بقصف خلف عددا من القتلى".واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن "الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل، والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20251014/مكتب-الإعلام-الحكومي-في-غزة-شرعنا-بتطبيق-القانون-ومستعدون-لتسليم-الحكم-وفق-قرار-وطني-فلسطيني-1106012602.html

https://sarabic.ae/20251014/ترامب-إسرائيل-لم-تتسلم-جثث-الرهائن-المحتجزين-في-غزة-المهمة-لم-تنته-بعد--1106008670.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم