تقارير: تسريب مئات كلمات المرور لهيئات حكومية بريطانية على الإنترنت
تقارير: تسريب مئات كلمات المرور لهيئات حكومية بريطانية على الإنترنت
أفادت صحيفة الإندبندنت، نقلاً عن شركة الأمن السيبراني "نورد ستيلر"، بتسريب مئات من بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور لوكالات حكومية بريطانية، بما في ذلك وزارة... 15.10.2025
العالم
بريطانيا
كلمات المرور
وأفاد التقرير الصادر أمس الثلاثاء، بأنه على مدار العام الماضي، سُربت أكثر من 700 عنوان بريد إلكتروني وكلمات مرور مقابلة من تسعة نطاقات حكومية على الإنترنت.ووفقاً لشركة "نورد ستيلر"، التابعة لشركة "نورد سيكيوريتي"، المطورة لشبكة "نورد في بي إن"، فإن وزارة العدل كانت الأكثر تضرراً من التسريبات، حيث سُربت 195 كلمة مرور على مدار العام. بينما سُربت 122 كلمة مرور لوزارة العمل والمعاشات، و111 كلمة مرور لوزارة الدفاع، وفقاً للتقرير.وأضاف التقرير أنه جرت تسع محاولات لبيع وثائق عسكرية بريطانية سرية، بما في ذلك وثائق متعلقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عبر الشبكة المظلمة خلال العام الماضي.وذكر تقرير صادر عن شركة "نورد ستيلر" اطلعت عليه الصحيفة، أن استراتيجية الأمن السيبراني للحكومة البريطانية بها "ثغرات أمنية خطيرة" تجعلها "هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت".
