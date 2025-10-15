تقارير: تسريب مئات كلمات المرور لهيئات حكومية بريطانية على الإنترنت

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
تقارير: تسريب مئات كلمات المرور لهيئات حكومية بريطانية على الإنترنت
تقارير: تسريب مئات كلمات المرور لهيئات حكومية بريطانية على الإنترنت

© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
أفادت صحيفة الإندبندنت، نقلاً عن شركة الأمن السيبراني "نورد ستيلر"، بتسريب مئات من بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور لوكالات حكومية بريطانية، بما في ذلك وزارة الدفاع، على الشبكة المظلمة.
وأفاد التقرير الصادر أمس الثلاثاء، بأنه على مدار العام الماضي، سُربت أكثر من 700 عنوان بريد إلكتروني وكلمات مرور مقابلة من تسعة نطاقات حكومية على الإنترنت.
ووفقاً لشركة "نورد ستيلر"، التابعة لشركة "نورد سيكيوريتي"، المطورة لشبكة "نورد في بي إن"، فإن وزارة العدل كانت الأكثر تضرراً من التسريبات، حيث سُربت 195 كلمة مرور على مدار العام. بينما سُربت 122 كلمة مرور لوزارة العمل والمعاشات، و111 كلمة مرور لوزارة الدفاع، وفقاً للتقرير.
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
7 أكتوبر, 19:19 GMT
وأضاف التقرير أنه جرت تسع محاولات لبيع وثائق عسكرية بريطانية سرية، بما في ذلك وثائق متعلقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عبر الشبكة المظلمة خلال العام الماضي.
وذكر تقرير صادر عن شركة "نورد ستيلر" اطلعت عليه الصحيفة، أن استراتيجية الأمن السيبراني للحكومة البريطانية بها "ثغرات أمنية خطيرة" تجعلها "هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت".
