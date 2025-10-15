https://sarabic.ae/20251015/عراقجي-المعاناة-المستمرة-للشعب-الفلسطيني-عار-على-جبين-البشرية-1106050613.html
عراقجي: المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني عار على جبين البشرية
عراقجي: المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني عار على جبين البشرية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن القصف الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة دمر آلاف العائلات في خيامهم، وهدم المدارس والمستشفيات واستهدف... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T20:39+0000
2025-10-15T20:39+0000
2025-10-15T20:39+0000
أخبار إيران
غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال زيارته إلى أوغندا للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة "عدم الانحياز".وأكد عراقجي "التزام حركة عدم الانحياز بدعم قضية الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والسيطرة الاستعمارية"، مشيرا إلى "الإبادة الجماعية والجرائم الحربية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، ووصف المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بأنها "عار على جبين البشرية".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "مقاومة الشعب الفلسطيني تعكس المبادئ الأساسية ذاتها لحركة عدم الانحياز، وهي رفض الهيمنة الأجنبية والاحتلال والاستعمار".واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يشكر-إيران-لدعمها-خطة-السلام-في-غزة-1105816385.html
أخبار إيران
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إيران, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
عراقجي: المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني عار على جبين البشرية
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن القصف الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة دمر آلاف العائلات في خيامهم، وهدم المدارس والمستشفيات واستهدف قوافل المساعدات.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال زيارته إلى أوغندا للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة "عدم الانحياز".
وأكد عراقجي "التزام حركة عدم الانحياز بدعم قضية الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والسيطرة الاستعمارية"، مشيرا إلى "الإبادة الجماعية والجرائم الحربية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، ووصف المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بأنها "عار على جبين البشرية".
وشدد وزير الخارجية الإيراني
على أن "مقاومة الشعب الفلسطيني تعكس المبادئ الأساسية ذاتها لحركة عدم الانحياز، وهي رفض الهيمنة الأجنبية والاحتلال والاستعمار".
واعتبر عباس عراقجي تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤلياته في منع استمرار الانتهاكات وخروقات العهد من قبل إسرائيل.
واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.