مدير إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: خضنا مراحل الحروب في الشرق الأوسط بوعي إعلامي وضمير مهني حي

مدير إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: خضنا مراحل الحروب في الشرق الأوسط بوعي إعلامي وضمير مهني حي

تحدث مدير مكتب إذاعة "سبوتنيك" في لبنان، دميتري تاراسوف، عن مشاركته في الندوة الإخبارية السنوية لاتحاد إذاعات الدول العربية، التي تناولت تجربة المراسلين في... 15.10.2025

وأشار تاراسوف إلى أن "دور الإذاعة ما زال أساسيًا وفعّالًا في عالم الإعلام رغم كل التطوّر التكنولوجي"، لافتًا إلى أن "الإذاعة، كوسيلة إعلامية، تمكّنت من التكيّف مع متطلبات العصر الحديث، وتحوّلت إلى منصة للخبر والتحليل"، معتبرًا أن "الثقة بها تنبع من مختلف الأجيال".ورأى مدير مكتب إذاعة "سبوتنيك" في لبنان أن "كثرة الحروب التي عاشتها المنطقة، مع الأسف، حوّلت الإعلام فيها بطريقة أو بأخرى إلى إعلام حربي، يتابع أخبار الغارات والاغتيالات وكل أشكال العنف التي أحاطت بالشرق الأوسط".وحول مشاركة إذاعة "سبوتنيك" في الندوة، أكّد تاراسوف أن "الإذاعة تُعدّ فاعلًا رئيسيًا في المشهد الإعلامي العربي، ولها جمهورها الواسع الذي يثق بها وبما تقدّمه من معلومات وتحليلات".وأوضح أن إذاعة "سبوتنيك" تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط من منطلق "فتح آفاق الحوار وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والدول غير العربية"، مشيرًا إلى أنها "منصة تُصغي للآخر وتفتح له أفق النقاش، وهو التوجّه الذي حملته إلى هذا الاجتماع من خلال لقاء الزملاء من مختلف الوسائل الإعلامية، الذين أكّدوا جميعًا مهنية وحضور سبوتنيك".وفي ما يتعلّق بعرض تجربة "سبوتنيك" المهنية خلال مرحلة الحروب، أشار تاراسوف إلى أن انطلاق إذاعة "سبوتنيك" في بيروت تزامن مع عملية "طوفان الأقصى"، ثم حرب لبنان، فالحرب بين إسرائيل وإيران، وما رافقها من توترات وأزمات في الشرق الأوسط.وتحدث أيضًا عن "الجوانب اللوجستية والقانونية للعمل الإعلامي في لبنان خلال الحروب"، موضحًا "الصعوبات كما الفرص، باعتبار لبنان واحة يمكن للإعلام أن يعمل فيها بحرية نسبية، مع الإشارة إلى أن الحرية المطلقة غير متاحة في أي مكان".وختم بالقول: "عرضنا آلية عملنا اليومي التي تقوم على العمل الجماعي وتوزيع الأدوار بمهنية ومسؤولية ومن دون تسرّع، ويمكننا القول اليوم إننا خضنا هذه الحروب الكثيرة بوعي إعلامي وضمير مهني حيّ".ويعقد اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الأربعاء، ندوة إخبارية سنوية بعنوان: "تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين إخباريين في مناطق الحروب وسبل تطويرها – فلسطين نموذجا"، وذلك بمقر الاتحاد في المركز العمراني الشمالي بالعاصمة التونسية، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.ويشارك في الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية والدولية، الصحفي دميتري تاراسوف، من وكالة "سبوتنيك" ضمن الحضور.وخلال الندوة، يستعرض المشاركون تجربتهم الميدانية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة، والمعاناة اليومية التي يعيشها الصحفيون أثناء العمل في بيئة خطرة ومعقدة.

