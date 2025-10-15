مدير إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: خضنا مراحل الحروب في الشرق الأوسط بوعي إعلامي وضمير مهني حي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مدير إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: خضنا مراحل الحروب في الشرق الأوسط بوعي إعلامي وضمير مهني حي
مدير إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: خضنا مراحل الحروب في الشرق الأوسط بوعي إعلامي وضمير مهني حي
سبوتنيك عربي
تحدث مدير مكتب إذاعة "سبوتنيك" في لبنان، دميتري تاراسوف، عن مشاركته في الندوة الإخبارية السنوية لاتحاد إذاعات الدول العربية، التي تناولت تجربة المراسلين في... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
مدير إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: خضنا مراحل الحروب في الشرق الأوسط بوعي إعلامي وضمير مهني حي

17:30 GMT 15.10.2025
تحدث مدير مكتب إذاعة "سبوتنيك" في لبنان، دميتري تاراسوف، عن مشاركته في الندوة الإخبارية السنوية لاتحاد إذاعات الدول العربية، التي تناولت تجربة المراسلين في مناطق الحروب، مشيرًا إلى "أهمية هذه الندوة التي تشكّل مساحة للتواصل بين الإذاعات العربية والناطقة بالعربية، خاصةً أن موضوعها لهذا العام يتناسب تمامًا مع واقع الشرق الأوسط".
وأشار تاراسوف إلى أن "دور الإذاعة ما زال أساسيًا وفعّالًا في عالم الإعلام رغم كل التطوّر التكنولوجي"، لافتًا إلى أن "الإذاعة، كوسيلة إعلامية، تمكّنت من التكيّف مع متطلبات العصر الحديث، وتحوّلت إلى منصة للخبر والتحليل"، معتبرًا أن "الثقة بها تنبع من مختلف الأجيال".
ورأى مدير مكتب إذاعة "سبوتنيك" في لبنان أن "كثرة الحروب التي عاشتها المنطقة، مع الأسف، حوّلت الإعلام فيها بطريقة أو بأخرى إلى إعلام حربي، يتابع أخبار الغارات والاغتيالات وكل أشكال العنف التي أحاطت بالشرق الأوسط".
وحول مشاركة إذاعة "سبوتنيك" في الندوة، أكّد تاراسوف أن "الإذاعة تُعدّ فاعلًا رئيسيًا في المشهد الإعلامي العربي، ولها جمهورها الواسع الذي يثق بها وبما تقدّمه من معلومات وتحليلات".

وأضاف: "من يبحث عن الرواية الأخرى يلجأ إلى سبوتنيك، ومن يبحث عن الرواية التي تقدّم الحقيقة، يجدها في سبوتنيك".

وأوضح أن إذاعة "سبوتنيك" تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط من منطلق "فتح آفاق الحوار وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والدول غير العربية"، مشيرًا إلى أنها "منصة تُصغي للآخر وتفتح له أفق النقاش، وهو التوجّه الذي حملته إلى هذا الاجتماع من خلال لقاء الزملاء من مختلف الوسائل الإعلامية، الذين أكّدوا جميعًا مهنية وحضور سبوتنيك".
وفي ما يتعلّق بعرض تجربة "سبوتنيك" المهنية خلال مرحلة الحروب، أشار تاراسوف إلى أن انطلاق إذاعة "سبوتنيك" في بيروت تزامن مع عملية "طوفان الأقصى"، ثم حرب لبنان، فالحرب بين إسرائيل وإيران، وما رافقها من توترات وأزمات في الشرق الأوسط.
وأكد أن "سبوتنيك" استطاعت خلال سنتين أن تكون "منصة موثوقة لدى مختلف الأطراف المتنازعة، حيث يطل الجميع عبر أثيرها لإيصال صوتهم إلى العالم".
وتحدث أيضًا عن "الجوانب اللوجستية والقانونية للعمل الإعلامي في لبنان خلال الحروب"، موضحًا "الصعوبات كما الفرص، باعتبار لبنان واحة يمكن للإعلام أن يعمل فيها بحرية نسبية، مع الإشارة إلى أن الحرية المطلقة غير متاحة في أي مكان".
وختم بالقول: "عرضنا آلية عملنا اليومي التي تقوم على العمل الجماعي وتوزيع الأدوار بمهنية ومسؤولية ومن دون تسرّع، ويمكننا القول اليوم إننا خضنا هذه الحروب الكثيرة بوعي إعلامي وضمير مهني حيّ".
ويعقد اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الأربعاء، ندوة إخبارية سنوية بعنوان: "تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين إخباريين في مناطق الحروب وسبل تطويرها – فلسطين نموذجا"، وذلك بمقر الاتحاد في المركز العمراني الشمالي بالعاصمة التونسية، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويشارك في الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية والدولية، الصحفي دميتري تاراسوف، من وكالة "سبوتنيك" ضمن الحضور.
ومن المقرر أن يشارك في الندوة عبر تقنية الزووم مراسلو الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، وهم، صفاء الهبيل، وفؤاد جرادة، من قطاع غزة، وميساء الأحمد من الضفة الغربية والقدس.
وخلال الندوة، يستعرض المشاركون تجربتهم الميدانية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة، والمعاناة اليومية التي يعيشها الصحفيون أثناء العمل في بيئة خطرة ومعقدة.
