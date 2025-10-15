عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الطاقة السوداني: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في قطاع الكهرباء والطاقة النووية السلمية...فيديو
وزير الطاقة السوداني: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في قطاع الكهرباء والطاقة النووية السلمية...فيديو
أكد وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن مشاركته في هذا المنتدى تركز على... 15.10.2025
أكد وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن مشاركته في هذا المنتدى تركز على تعزيز القدرات، والتدريب، والتبادل المهني مع روسيا.
وأشار إلى أن السودان يستهدف التعاون مع روسيا في مجالي النفط والكهرباء كقطاعين رئيسيين في الطاقة.
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
راديو
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
14 فبراير, 11:48 GMT
وأوضح الوزير أن السودان بدأ بالفعل بالاستعانة بالشركات الروسية للاستثمار في الحقول النفطية العاملة والجديدة، بهدف زيادة الإنتاج وتطوير الحقول التي تحتاج إلى استكشاف وتنقيب واستثمارات.
وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الجانب، مع توقعات بتحويل التفاهمات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب.
وفي مجال الطاقة الكهرومائية، أكد إبراهيم أن السودان يعمل مع روسيا والشركات الروسية لزيادة سعة الخزانات التي تشكل المصدر الأساسي للكهرباء في البلاد.
كما شدد على سعي السودان لتطوير الطاقات النظيفة، مستفيدًا من وفرة الشمس وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، من خلال مفاوضات مع الجانب الروسي لزيادة الاستثمار وإجراء تدريبات مشتركة في هذا المجال.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف خلال لقاء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
السودان يعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول القاعدة البحرية
12 فبراير, 11:00 GMT
وأضاف أن هناك اتفاقيات متعددة الأبعاد لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيرًا إلى أن السودان يحق له الاستفادة من الطاقة النووية، وأن روسيا تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى توفير الطاقة اللازمة للمواطن السوداني.
وأشار إلى أن 60% من مناطق السودان تعاني من نقص خدمات الكهرباء، وهو تحدٍ كبير تواجهه وزارة الطاقة.
وأكد أن السودان يعمل مع شركاء ذوي كفاءات عالية، وعلى رأسهم روسيا التي تتمتع بتاريخ مشرف وتقدم تقني في إنتاج واستخدام الطاقة.
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
السفير السوداني لدى روسيا: الفيتو الروسي أوقف مشروع قرار بريطاني ينتهك سيادة السودان وسلامة أراضيه
29 نوفمبر 2024, 13:59 GMT
وأوضح أن التعاون مع روسيا ليس جديدًا، حيث يمتد لتاريخ طويل من التعاون الفني، حيث تدرب العديد من الكوادر السودانية في روسيا.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على تطلع السودان لتعزيز التعاون مع روسيا في رفع القدرات، والتدريب المستمر، ومواكبة التقدم التكنولوجي في استخدامات الطاقة، والاستكشاف، والإنتاج، ونقل البترول، والتوزيع، مستفيدًا من القدرات العالمية للشركات الروسية في تزويد الدول بالنفط والمنتجات البترولية.
