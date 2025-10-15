https://sarabic.ae/20251015/وزير-الطاقة-السوداني-نتطلع-لتعزيز-التعاون-مع-روسيا-في-قطاع-الكهرباء-والطاقة-النووية-السلميةفيديو-1106037998.html
وزير الطاقة السوداني: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في قطاع الكهرباء والطاقة النووية السلمية...فيديو
وزير الطاقة السوداني: نتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في قطاع الكهرباء والطاقة النووية السلمية...فيديو
أكد وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن مشاركته في هذا المنتدى تركز على...
وأشار إلى أن السودان يستهدف التعاون مع روسيا في مجالي النفط والكهرباء كقطاعين رئيسيين في الطاقة.وأوضح الوزير أن السودان بدأ بالفعل بالاستعانة بالشركات الروسية للاستثمار في الحقول النفطية العاملة والجديدة، بهدف زيادة الإنتاج وتطوير الحقول التي تحتاج إلى استكشاف وتنقيب واستثمارات. وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الجانب، مع توقعات بتحويل التفاهمات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب.كما شدد على سعي السودان لتطوير الطاقات النظيفة، مستفيدًا من وفرة الشمس وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، من خلال مفاوضات مع الجانب الروسي لزيادة الاستثمار وإجراء تدريبات مشتركة في هذا المجال.وأضاف أن هناك اتفاقيات متعددة الأبعاد لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيرًا إلى أن السودان يحق له الاستفادة من الطاقة النووية، وأن روسيا تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى توفير الطاقة اللازمة للمواطن السوداني. وأكد أن السودان يعمل مع شركاء ذوي كفاءات عالية، وعلى رأسهم روسيا التي تتمتع بتاريخ مشرف وتقدم تقني في إنتاج واستخدام الطاقة. وأوضح أن التعاون مع روسيا ليس جديدًا، حيث يمتد لتاريخ طويل من التعاون الفني، حيث تدرب العديد من الكوادر السودانية في روسيا.وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على تطلع السودان لتعزيز التعاون مع روسيا في رفع القدرات، والتدريب المستمر، ومواكبة التقدم التكنولوجي في استخدامات الطاقة، والاستكشاف، والإنتاج، ونقل البترول، والتوزيع، مستفيدًا من القدرات العالمية للشركات الروسية في تزويد الدول بالنفط والمنتجات البترولية.
