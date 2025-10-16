https://sarabic.ae/20251016/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-يعلن-أنه-توجه-لروسيا-والتقى-الرئيس-الروسي-1106089869.html
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن أنه توجه لروسيا والتقى الرئيس الروسي
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، توجهه صباح اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، لافتا إلى أنه التقى مع الرئيس الروسي
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، توجهه صباح اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، لافتا إلى أنه التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلّمه رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وجاء في بيان نشر على قناة لاريجاني على "تلغرام": اليوم صباحًا، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السيد لاريجاني، توجه إلى روسيا".
وجاء في بيان لاحق: "هذا المساء، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القوم، ومستشار المرشد الأعلى لإيران، علي لاريجاني، بالرئيس الروسي السيد بوتين، لتسليمه رسالة المرشد الأعلى، ومناقشة القضايا الثنائية، وكذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي بين طهران وموسكو".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 أبريل/ نيسان الماضي.
وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.