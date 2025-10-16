نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية

عربي
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/نائب-وزير-الطاقة-الإيراني-تزامن-أنظمة-الطاقة-الروسية-والإيرانية-خطوة-استراتيجية-1106088573.html
نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية
نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الطاقة الإيراني، مصطفى رجبي مشهدي، لمراسل "سبوتنيك إيران"، أن التعاون بين روسيا وإيران في ربط شبكات الطاقة أصبح من أولويات وزارة الطاقة. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T16:11+0000
2025-10-16T16:11+0000
روسيا
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072950149_11:0:3172:1778_1920x0_80_0_0_9681ef1999bb5cfe039f6548e74566fd.jpg
ووفقا لمشهدي لا شك أنه من خلال التعاون مع روسيا، والذي يتم في إطار مجموعات العمل، أصبح من الممكن تطوير معايير الربط لدينا. فمن خلال ربط شبكاتنا مع روسيا، لا نجني فوائد اقتصادية فحسب، بل نحقق أيضًا استقرارًا أكبر في إمدادات الكهرباء لدول المنطقة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
https://sarabic.ae/20251016/روسيا-تسجل-أعلى-مستوى-في-تاريخها-للاحتياطيات-الدولية-1106087835.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072950149_801:0:3172:1778_1920x0_80_0_0_a9cc878b59fda53084b5c3aeeb2f11e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية

16:11 GMT 16.10.2025
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة الكهريائية كولسكايا بمزرعة الرياح في منطقة كولسكايا بمنطقة مورمانسك شمال روسيا
محطة الطاقة الكهريائية كولسكايا بمزرعة الرياح في منطقة كولسكايا بمنطقة مورمانسك شمال روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الطاقة الإيراني، مصطفى رجبي مشهدي، لمراسل "سبوتنيك إيران"، أن التعاون بين روسيا وإيران في ربط شبكات الطاقة أصبح من أولويات وزارة الطاقة.
ووفقا لمشهدي لا شك أنه من خلال التعاون مع روسيا، والذي يتم في إطار مجموعات العمل، أصبح من الممكن تطوير معايير الربط لدينا. فمن خلال ربط شبكاتنا مع روسيا، لا نجني فوائد اقتصادية فحسب، بل نحقق أيضًا استقرارًا أكبر في إمدادات الكهرباء لدول المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية
15:32 GMT
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 أبريل/ نيسان الماضي.
وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала