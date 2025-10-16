https://sarabic.ae/20251016/نائب-وزير-الطاقة-الإيراني-تزامن-أنظمة-الطاقة-الروسية-والإيرانية-خطوة-استراتيجية-1106088573.html
نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية
نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الطاقة الإيراني، مصطفى رجبي مشهدي، لمراسل "سبوتنيك إيران"، أن التعاون بين روسيا وإيران في ربط شبكات الطاقة أصبح من أولويات وزارة الطاقة. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T16:11+0000
2025-10-16T16:11+0000
2025-10-16T16:11+0000
روسيا
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072950149_11:0:3172:1778_1920x0_80_0_0_9681ef1999bb5cfe039f6548e74566fd.jpg
ووفقا لمشهدي لا شك أنه من خلال التعاون مع روسيا، والذي يتم في إطار مجموعات العمل، أصبح من الممكن تطوير معايير الربط لدينا. فمن خلال ربط شبكاتنا مع روسيا، لا نجني فوائد اقتصادية فحسب، بل نحقق أيضًا استقرارًا أكبر في إمدادات الكهرباء لدول المنطقة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
https://sarabic.ae/20251016/روسيا-تسجل-أعلى-مستوى-في-تاريخها-للاحتياطيات-الدولية-1106087835.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072950149_801:0:3172:1778_1920x0_80_0_0_a9cc878b59fda53084b5c3aeeb2f11e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, إيران
نائب وزير الطاقة الإيراني: تزامن أنظمة الطاقة الروسية والإيرانية خطوة استراتيجية
صرح نائب وزير الطاقة الإيراني، مصطفى رجبي مشهدي، لمراسل "سبوتنيك إيران"، أن التعاون بين روسيا وإيران في ربط شبكات الطاقة أصبح من أولويات وزارة الطاقة.
ووفقا لمشهدي لا شك أنه من خلال التعاون مع روسيا، والذي يتم في إطار مجموعات العمل، أصبح من الممكن تطوير معايير الربط لدينا. فمن خلال ربط شبكاتنا مع روسيا، لا نجني فوائد اقتصادية فحسب، بل نحقق أيضًا استقرارًا أكبر في إمدادات الكهرباء لدول المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 أبريل/ نيسان الماضي.
وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.