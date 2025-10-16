https://sarabic.ae/20251016/أوربان-المجر-مستعدة-لاستضافة-القمة-الروسية-الأمريكية-1106094567.html
أوربان: المجر مستعدة لاستضافة القمة الروسية الأمريكية
الأخبار
أوربان: المجر مستعدة لاستضافة القمة الروسية الأمريكية
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بودابست مستعدة لاستضافة القمة المقبلة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، واصفا ذلك بأنه خبر عظيم لأنصار السلام.
وكتب أوربان في منشور له على منصة "إكس": "الاجتماع المقرر بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا هو خبر رائع لأنصار السلام في جميع أنحاء العالم. نحن جاهزون".
وصرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد مباشرة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كان الرئيس (الأمريكي) ترامب أول من ذكر بودابست، وأيّد رئيسنا (بوتين) فورًا فكرة عقد قمة محتملة في تلك العاصمة الأوروبية".
وأضاف أوشاكوف أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت قرابة الساعتين والنصف، وكانت محادثة مطولة.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مثمرة للغاية.