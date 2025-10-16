أوربان: المجر مستعدة لاستضافة القمة الروسية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/أوربان-المجر-مستعدة-لاستضافة-القمة-الروسية-الأمريكية-1106094567.html
أوربان: المجر مستعدة لاستضافة القمة الروسية الأمريكية
أوربان: المجر مستعدة لاستضافة القمة الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بودابست مستعدة لاستضافة القمة المقبلة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب،... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T20:14+0000
2025-10-16T20:14+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وكتب أوربان في منشور له على منصة "إكس": "الاجتماع المقرر بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا هو خبر رائع لأنصار السلام في جميع أنحاء العالم. نحن جاهزون".وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كان الرئيس (الأمريكي) ترامب أول من ذكر بودابست، وأيّد رئيسنا (بوتين) فورًا فكرة عقد قمة محتملة في تلك العاصمة الأوروبية".وأضاف أوشاكوف أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت قرابة الساعتين والنصف، وكانت محادثة مطولة.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مثمرة للغاية.
https://sarabic.ae/20251016/باحث-في-الشأن-الدولي-بوتين-وترامب-منفتحان-على-جميع-الحلول-الدبلوماسية-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1106093019.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8564a65c954548d4e7870305cfcf6f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أوربان: المجر مستعدة لاستضافة القمة الروسية الأمريكية

20:14 GMT 16.10.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بودابست مستعدة لاستضافة القمة المقبلة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، واصفا ذلك بأنه خبر عظيم لأنصار السلام.
وكتب أوربان في منشور له على منصة "إكس": "الاجتماع المقرر بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا هو خبر رائع لأنصار السلام في جميع أنحاء العالم. نحن جاهزون".

وصرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد مباشرة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست.

وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كان الرئيس (الأمريكي) ترامب أول من ذكر بودابست، وأيّد رئيسنا (بوتين) فورًا فكرة عقد قمة محتملة في تلك العاصمة الأوروبية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:50 GMT
وأضاف أوشاكوف أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت قرابة الساعتين والنصف، وكانت محادثة مطولة.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مثمرة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала